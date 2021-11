iPhone 13 Pro is nu al flink goedkoper (iPhone-nieuws #44)

Vers van de pers, maar nu al flink afgeprijsd: de iPhone 13 Pro. Maar, er gebeurde afgelopen week nog veel meer in het wereldje van Apple. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie.

Hij ligt pas sinds september in de winkels, maar is nu al flink in prijs gedaald. Tenminste, wanneer je de iPhone 13 Pro niet bij Apple zelf, maar bij een losse verkoper haalt.

Afgelopen week hebben wij uitgevogeld hoe je de beste iPhone van dit jaar voor minder kunt kopen. De korte samenvatting: helemaal in combinatie met een (flink) abonnement kun je redelijk makkelijk besparen.

→ Dit zijn de beste iPhone 13 Pro aanbiedingen

Eerder leek het erop dat de iPhone 14 een supermoderne chip op basis van een nieuw fabricageproces gaat krijgen. Maar volgens de laatste geruchten heeft chip-toeleverancier TSMC problemen met de productie ervan.

Het lijkt erop dat de iPhone 14 een iets snellere chip dan de iPhone 13 krijgt, maar dat er niet gigantisch veel verandert. Dit komt omdat Apple eigenlijk wilde overschakelen naar een nieuw productieproces. De wereldwijde chipcrisis gooit echter roet in het eten.

→ Daardoor wordt de iPhone 14-chip minder krachtig

Eindelijk hebben de AirPods een compleet vernieuwde opvolger gekregen. Volgens Apple hebben de AirPods 3 een betere pasvorm en mooier geluid. Daarnaast schitteren ze met een aantal ‘Pro’-functies.

Voor wie deze oordopjes zijn, lees je in onze AirPods 3 review. We hebben de oortjes namelijk uitgebreid getest en vergeleken met de Pro-variant.

→ Dit is onze AirPods 3 review

Veel iPhone voor weinig geld: dat is de iPhone SE. Volgens betrouwbare geruchten werkt Apple aan een opvolger van het populaire toestel. Maar wanneer mogen we de iPhone SE 3 verwachten?

In onderstaand artikel blikken we vooruit. Omdat de iPhone SE in de loop der jaren een belangrijk product voor Apple is geworden, denken we dat het niet lang meer duurt voordat de opvolger verschijnt.

→ Wanneer komt de iPhone SE 3?

Apple werkt naar verluidt aan een functie waarbij de iPhone en Apple Watch het herkennen als je betrokken bent bij een auto-ongeluk. Vervolgens worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld.

Het nieuws wordt gemeld door een journalist van het gerenommeerde The Wall Street Journal. Apple zou van plan zijn om de ‘crashdetectie’ in 2022 te lanceren.

→ Schakelt de iPhone straks zelf de hulpdiensten in?

Steve Wozniak, de mede-oprichter van Apple, is niet zo onder de indruk van de nieuwe iPhone 13-serie. Hij vindt de nieuwe telefoons van Apple vrijwel niet te onderscheiden van de iPhone 12.

‘Ik heb de nieuwe iPhone en ik kan het verschil niet zien’, zegt Wozniak in een interview met Yahoo News. Hij is ook kritisch op de nieuwe Apple Watch. De Series 7 lijkt volgens hem heel erg op de vorige smartwatch.

→ Wozniak ziet geen verschil tussen iPhone 12 en iPhone 13

Video van de week: AirPods 3 review