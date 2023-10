Nieuw Apple-event op komst en iOS 17.1 is er (#iPhone-nieuws 43)

Er komt deze maand nog een nieuw Apple-event en iOS 17.1 is nu te installeren. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft een nieuw event aangekondigd. Dit is het tweede Apple-event dat in de herfst van 2023 zal plaatsvinden. Je moet er wel even voor wakker blijven. Het event zal namelijk op 30 oktober om 17:00 Pacific Time gehouden worden. Omgerekend is dat (wanneer we rekening houden met de wintertijd) om 1 uur ‘s ochtends hier.

→ Maar wat gaat Apple allemaal aankondigen?

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het dan toch zover: de eerste grote update voor iOS 17 is uit. Met iOS 17.1 krijgt je iPhone er weer allerlei nieuwe features bij, en natuurlijk zitten er de nodige bugfixes in. Ook de iPad heeft een update, iPadOS 17.1, met grotendeels dezelfde functies.

→ En dit zijn die nieuwe functies

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je Apple Watch heeft van al je Apple-apparatuur misschien wel de minst indrukwekkende accu. Niet zo gek, gezien er in het dat kleine kastje ook nog een hele computer en allerlei sensoren moeten passen. Een voordeel van zo’n mini-accu: die is zo opgeladen, zonder veel stroom te verbruiken. Maar hoeveel kost het eigenlijk om de Apple Watch op te laden?

→ Dit ben je kwijt voor het opladen van je smartwatch

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt in dat Apple veel AI-functies in petto heeft voor iOS 18 op je iPhone. Daarbij zit ook een nieuwe versie van Siri. Hij zegt ook dat Apple een beetje overrompeld werd door de enorme groei van AI. En dat het bedrijf sinds vorig jaar probeert om zo snel mogelijk de verloren tijd in te halen. Maar wanneer komt die iOS-update eigenlijk?

→ Wanneer verschijnt iOS 18?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een van de highlights van watchOS 10.1 is de functie Tik dubbel. Deze functie werd al aangekondigd tijdens het Apple-event afgelopen september en wordt nu eindelijk voor iedereen beschikbaar. Je hebt er wel een Apple Watch Series 9 of een Apple Watch Ultra 2 voor nodig, omdat de nieuwste S9-chip is vereist. Maar welke functies zitten er nog meer in de update?

→ Deze functies krijgt je Apple Watch er allemaal bij!

De AirPods zijn een van de populairste producten van Apple, maar ze kunnen nog beter. Dat vindt ook Apple zelf, want volgens geruchten gaat het bedrijf in 2024 drie nieuwe versies van de draadloze oortjes uitbrengen. Maar welke versies van de AirPods gaan er komen? Wij zetten ze op een rij.

→ Deze AirPods komen eraan

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is al sinds iOS 16 mogelijk om je lockscreen dynamisch van foto te laten wisselen, maar dit werkte nog niet helemaal zoals je zou verwachten. Want hoewel je uitgelichte foto’s kon tonen, en categorieën als ‘personen’, ‘natuur’ en ‘plaatsen’, was het niet mogelijk om een specifiek album te tonen. Gelukkig is dat nu éíndelijk, iets meer dan een jaar later, opgelost.

→ En zo stel je het in!

De Consumentenbond heeft in totaal 324 smartphones getest. Uit deze enorme test zijn een tweetal grote winnaars op smartphonegebied gekomen. Volgens de Consumentenbond is een iPhone de beste smartphone. Maar welke iPhone is dat dan? En is dit toestel ook de beste koop?

→ Welke iPhone is het dan?

Meer iPhone-nieuws