Is de Apple Watch Series 7 het geld waard? (iPhone-nieuws #43)

Apple bracht afgelopen week een hoop nieuwe software-updates uit. Ook hebben we de nieuwe Apple Watch uitgebreid getest. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Apple kondigde macOS Monterey in juni aan, maar sinds afgelopen week kun je de nieuwe Mac-software eindelijk downloaden. Monterey volgt Big Sur op en bouwt duidelijk voort op dit fundament.

Het design van macOS blijft bijvoorbeeld ongeveer hetzelfde, maar je kunt wel aan de slag met allerlei nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan AirPlay. Later dit jaar komt ook SharePlay naar de Mac, een functie die je van iOS 15 kent.

Over iOS 15 gesproken: afgelopen week bracht Apple ook een update voor de iPhone uit. iOS 15.1 introduceert onder meer SharePlay, waarmee je samen met vrienden van dezelfde content kunt genieten.

SharePlay zit in FaceTime. Luister je bijvoorbeeld naar Apple Music, dan kun je dit nummer via SharePlay met vrienden delen. Vervolgens luisteren jullie samen (gesynchroniseerd) naar hetzelfde liedje. Apple brackt gelijktijdig ook iPadOS 15.1 uit.

In 2021 vindt geen Apple-event meer plaats, waarin het bedrijf belangrijke productaankondigingen doet. Dit zegt Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg, die ook meldt welke Apple-producten we in 2022 kunnen verwachten.

Op basis van bronnen weet hij dat Apple over zes tot acht maanden een nieuwe MacBook Air lanceert. Die heeft een geheel nieuw ontwerp en een M2-chip. Wanneer de nieuwe iPhone SE wordt aangekondigd, weet Gurman niet.

De Apple Watch Series 7 is een grote upgrade, althans in letterlijke zin. Het nieuwe horloge van Apple kreeg een groter en helderder scherm, maar biedt verder weinig extra’s. Is dit de smartwatch die je nodig hebt?

Het antwoord op die vraag lees je in onze review. Wat ons betreft ligt het vooral aan welke smartwatch je nu hebt. Vooral wanneer je een Series 3, of ouder model, draagt is de overstap verleidelijk.

Apple bracht deze week de ontwikkelaarsbèta (een testversie) van iOS 15.2 uit, waardoor we al weten wat de volgende grote tussentijdse update van iOS 15 brengt. Er zitten vier vernieuwingen in iOS 15.2.

Je kunt onder meer aan de slag met privacyrapporten voor apps. Hiermee zie je per app hoe vaak ze bijvoorbeeld je locatie opvragen. Verder verbetert iOS 15.2 ook de SOS-noodmeldingen. Je kunt de hulpdiensten vanaf dan sneller inschakelen door de zijknop vijf keer in te drukken.

Bij de iPhone was de notch er al een tijdje. Nu heeft de MacBook Pro de kenmerkende hap uit het scherm ook. Vindt de notch dan ook zijn weg naar de Apple Watch? In dit concept in ieder geval wel.

Donderdag verschenen afbeeldingen van de Meta-smartwatch, die een notch met een ingebouwde camera heeft. Voor nieuwssite 9to5Mac aanleiding om een concept te maken. Wat als Apple de notch ook naar de Apple Watch brengt?

