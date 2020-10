We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Twee aanwijzingen dat het Apple november-event aanstaande is

Met november voor de deur lijkt het erop dat we nog een extra Apple-event tegoed hebben dit jaar. De aanwijzingen hiervoor worden steeds duidelijker, zo ook deze week. Met een Apple Watch- en iPad-event in september en een iPhone-event in oktober is het in november tijd voor de Mac. Tijdens deze digitale presentatie zouden we de eerste Apple Silicon-Macs te zien krijgen: MacBooks die niet draaien op processors van Intel, maar op chips die door Apple zelf zijn ontworpen.

T-Mobile biedt landelijke 5G-dekking

T-Mobile heeft sinds deze week een landelijke 5G-dekking. Daarmee voldoet de provider aan haar eerdere belofte om de opvolger van 4G voor eind 2020 breed uitgerold te hebben. In de praktijk betekent dit dat 90 procent van de Nederlanders in 5G-dekkingsgebied woont van T-Mobile. Zowel de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max als iPhone 12 mini beschikken over 5G. Jammer genoeg ondersteunen de kersverse Apple-telefoons in Nederland echter niet de allersnelste versie van het nieuwe netwerk.

iPhone 12 net zo krasgevoelig als andere smartphones, ondanks nieuw scherm

De iPhone 12 mag dan een beschermlaagje hebben, het scherm van de nieuwe Apple-telefoon krast net zo snel als concurrerende smartphones. Dat blijkt uit de krastest van Zack Nelson, beter bekend als JerryRigEverything op YouTube. Nelson onderwerpt alle populaire nieuwe smartphones aan een zogeheten ‘duurzaamheidstest’ en laat de resultaten daarvan in een video zien.

‘AirPods 3 en AirPods Pro 2 krijgen nieuw design, komen in 2021’

Apple is druk bezig met de derde generatie AirPods en de tweede generatie AirPods Pro. Beide modellen zouden volgend jaar verschijnen. De AirPods 3 zou een nieuw design krijgen dat meer lijkt op dat van de AirPods Pro. Het stokje wordt korter en krijgt ook vervangbare siliconen oordopjes zodat ze beter passen. Ook werkt Apple aan de tweede generatie van de AirPods Pro. Deze zou ook een nieuw design krijgen die de stokjes volledig weghaalt. Apple zou een ronder ontwerp testen dat je oorschelp beter vult.

iPhone 12-serie ondersteunt mogelijk omgekeerd opladen voor accessoires

De iPhone 12-toestellen hebben mogelijk een (momenteel inactieve) draadloze oplaadfunctie voor accessoires. Dat blijkt uit een rapport van Apple. Jeremy Horwitz van website VentureBeat ontdekte het rapport waarin de verstopte functie wordt beschreven. Apple beschrijft dat de iPhones van 2020 een ‘reverse charging’-functie hebben. Dat wil zeggen dat je via de achterkant van de iPhone een accessoire kan opladen met de iPhone-accu.

Apple One nu verkrijgbaar: zo krijg je alle Apple-diensten voor minder

Apple One is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De dienstenbundel geeft je voor een vast bedrag per maand toegang tot alle Apple-diensten, waaronder Music en iCloud. Een instapabonnement op Apple One kost 15 euro per maand.

De dienstenbundel werd afgelopen september al onthuld, maar is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Met Apple One sluit je voor een lagere prijs één overkoepelend abonnement op meerdere diensten van de iPhone-maker af. Je bespaart maximaal 6 euro bij een individueel Apple One-abonnement. Sluit je een gezinspakket af? Dan ben je maximaal 8 euro voordeliger uit.

