iOS 17.1 komt eraan en AirDrop voor Windows (#iPhone-nieuws 42)

De datum wanneer iOS 17.1 verschijnt is bekend en we laten zien hoe AirDrop onder Windows werkt. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je iOS 17 al geïnstalleerd? Dan mag je binnenkort weer updaten. De datum van iOS 17.1 is echter nu al bekend. Deze maand moet de nieuwste update voor Apple’s besturingssysteem al uitkomen.

Dat is op de Franse website van de ANFR te lezen. De datum voor iOS 17.1 werd daar al bij voorbaat gedeeld vanwege de problemen met de straling van de iPhone 12. De update naar iOS 17.1 moet dit ‘gevaar’ oplossen.

Wij maken er op de redactie van iPhoned dagelijks gebruik van: AirDrop. Even een screenshot versturen, of een tekstbestand, of een linkje of … wat niet eigenlijk? Maar zodra we achter een Windows-computer kruipen, is het toch een beetje onwennig. Want hoe krijg je nou een bestand van je iPhone of Mac op een Windows-computer, of andersom, als AirDrop ontbreekt? Wij hebben de oplossing!

De huidige iMac (24 inch) verscheen al in mei 2021. Deze iMac heeft vrolijke kleurtjes en de beschikking over een M1-chip. De volgende generatie van de iMac krijgt volgens geruchten echter een flinke upgrade onder de motorkap. Maar wat gaat die upgrade dan precies worden?

Een totale redesign hoef je niet te verwachten bij de iPad mini 2023. Toch wordt Apple’s kleinste tablet waarschijnlijk weer een flink stuk beter. Van de geruchten tot nu toe worden we in ieder geval al helemaal hebberig. Een snellere chip en nieuwe kleuren zijn slechts het topje van de ijsberg voor de kleinste iPad.

De Apple Vision Pro is verreweg de meest luxe vr-bril tot nu toe. Hij heeft razendscherpe displays en geavanceerde oogtracking en een razendsnelle M2-chip. Maar hij is wel heel duur! Apple werkt gelukkig ook aan een goedkopere versie van de bril, de ‘normale’ Apple Vision. Maar die gaat wel een paar luxe functies missen.

We hadden het al verwacht, maar Apple heeft een nieuwe Apple Pencil uitgebracht. De opvallendste verandering is dat deze Apple Pencil een usb-c-aansluiting heeft. Daarnaast lijkt deze pen op een soort kruising tussen de twee eerdere digitale pennen van Apple. Hij is in ieder geval een stuk goedkoper!

Nu het afgelopen is met de mooie zomerse dagen, gaan we weer de koude wintermaanden in. Om niet in de kou te zitten, mag de verwarming binnenkort weer aan. Maar de energierekening dan? Om ervoor te zorgen dat je straks niet teveel gaat betalen, is het slim om nu al naar een slimme thermostaat te kijken.

Wanneer je een Appel Pencil bij je iPad wilt kopen sta je voor een lastige keuze. Apple heeft nu namelijk drie soorten Pencils in zijn assortiment. Om het extra lastig te maken werkt niet elke Apple Pencil op elke iPad. Daarnaast hebben niet alle Pencils dezelfde functies. Het belangrijkste is dat je Apple Pencil ook werkt met de iPad die je hebt. Wij vertellen welke je moet kopen.

