Zó duur zijn de nieuwe iPads (iPhone-nieuws #42)

De nieuwe iPads zijn heel duur, maar de iPhone 14 Pro is juist goedkoper geworden. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Apple kondigde deze week meerdere nieuwe producten aan. De grootste (en duurste) onthulling was de iPad Pro 2022. Het kersverse topmodel heeft de krachtige M2-chip aan boord en komt, net als zijn voorganger, in twee formaten: 11 en 12,9 inch.

Het basismodel begint bij 1069 euro, maar voor de grotere versie leg je minstens 1469 euro neer. Naast een nieuwe chip heeft de iPad Pro ook een nieuwe functie voor de Apple Pencil 2: Hover Experience.

Ook nieuw, maar een stuk beter betaalbaar: de iPad 2022. Het nieuwe iPad-basismodel is in een fris jasje gestoken en heeft een modern design, maar geen thuisknop meer. De iPad 2022 is vanaf 589 euro verkrijgbaar.

Dat is een flink bedrag voor een instapmodel. Gelukkig heeft Apple de basis-iPad wel een grondige update gegeven. Onder meer de camera is verbeterd, er is een usb-c-aansluiting en je kunt onderweg zelfs via 5G internetten.

De laatste aankondiging deze week: een nieuwe Apple TV. Het 2022-model is een stuk sneller dan zijn voorganger. Dit komt vooral op het conto van de A15 Bionic-chip, dezelfde processor als uit de iPhone 13-telefoons en de iPhone 14-instapmodellen.

Een tweede vernieuwing is de ondersteuning van HDR10+. Dit is een videostandaard voor beelden met meer kleuren, net als bijvoorbeeld Dolby Vision. De nieuwe Apple TV is vanaf 4 november voor 169 euro verkrijgbaar.

In theorie zou de nieuwe iPhone 14 Plus een grote klapper moeten zijn in smartphone-land. Het heeft een groot scherm, relatief lage prijs en een uitstekende batterijduur. Echter, de verkoop van dit Plus-model uit 2022 valt een beetje tegen.

Zo meldt The Information dat Apple de productie van de iPhone 14 Plus heeft stopgezet. Dit is allerminst opvallend gezien de telefoon pas enkele weken in de winkels ligt.

Uit een brief die Netflix naar aandeelhouders heeft gestuurd blijkt dat het bedrijf in 2023 het delen van accounts onmogelijk maakt. Vanaf het voorjaar kan je dan een Netflix-account niet meer delen met je familie en vrienden.

Hoewel deze regels al heel lang bestaan, heeft Netflix ze nog niet actief geïmplementeerd. Exacte details ontbreken nog en de brief is eigenlijk gestuurd om de kwartaalcijfers te delen. Het is dan ook onduidelijk of Nederland en België in de ‘eerste golf’ meegenomen worden om het delen van Netflix-accounts tegen te gaan, of dat het pas later wordt uitgerold.

In september kwamen er vier nieuwe iPhones bij. Het verschil tussen de ‘gewone’ iPhone en het Pro-model is dit jaar groter dan ooit. Laatstgenoemde heeft onder meer een nieuw design (zonder notch), veel betere camera en krachtigere chip.

En het beste nieuws? De iPhone 14 Pro is sinds de introductie flink in prijs gezakt. Je bent het voordeligst uit wanneer je voor een los toestel gaat, maar ook in combinatie met een abonnement kun je flink besparen.

