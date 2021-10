iPhone 13 is nu al goedkoper en nieuwe AirPods (iPhone-nieuws #42)

Afgelopen week was misschien wel het laatste Apple-event van het jaar. Hier werden de MacBook Pro 2021 en AirPods 3 onthuld. Ook is de iPhone 13 afgelopen week veel goedkoper geworden. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Apple heeft de MacBook Pro de misschien wel grootste update ooit gegeven. De techgigant presenteerde de 14 inch- en 16 inch-MacBook Pro 2021 tijdens het oktober-event eerder deze week.

Een nieuw design, krachtige Apple Silicon-processor, nieuw scherm, de terugkeer van de hdmi-poort en meer: de MacBook Pro 2021 is op alle fronten veranderd en verbeterd.

→ Zoveel beter is de MacBook Pro 2021

Verder kondigde Apple afgelopen week de nieuwe AirPods aan. De derde generatie heeft een nieuw design met kortere steeltjes dat doet denken aan de AirPods Pro.

De AirPods 3 hebben er ook allerlei audiofuncties bijgekregen, zoals Spatial Audio.Met deze functie geniet je van surround sound, oftewel: geluid dat zich om je heen lijkt te bewegen. De nieuwe AirPods 3 kosten 199 euro en zijn vanaf deze dinsdag verkrijgbaar.

→ Eindelijk heeft Apple de AirPods 3 officieel aangekondigd

Het heeft ontzettend lang geduurd, maar tijdens het even van afgelopen week heeft Apple eindelijk de releasedatum van macOS Monterey bekendgemaakt. Vanaf 25 oktober, deze maandus dus, kun je met de nieuwe software aan de slag.

macOS Monterey werd al tijdens de WWDC in juni aangekondigd, maar doorliep eerst een testfase met in totaal tien bèta’s. Nu zijn (hopelijk) alle foutjes verholpen en mag iedereen macOS Monterey installeren.

→ Hè hè: macOS Monterey (12) heeft een releasedatum

Volgens geruchten werkt Apple aan een compleet herontwerp voor de iPhone, waarbij de selfiecamera is verstopt in een gaatje in het scherm.

Designer Ben Geskin smeedde de geruchten samen tot een concept. Daarin zien we een iPhone 14 zonder notch, maar met camergat. Die is ovaal en een stuk groter dan het cameragat bij Android-concurrenten.

→ Dit is het iPhone 14-concept van Ben Geskin

De iPhone 13 ligt nog geen maand in de winkels, maar hij is nu al afgeprijsd. Afgelopen week hebben we daarom de beste aanbiedingen op een rijtje gezet.

Vooral in combinatie met een abonnement zitten er interessante deals tussen. Dat komt vooral omdat de (relatief lage) toestelkosten niet afhankelijk zijn van het abonnement. Het maakt dus niet uit je een 2GB of unlimited internetbundel hebt: de toestelprijs blijft hetzelfde.

→ Dit zijn de beste iPhone 13-aanbiedingen van het moment

Voor een internetverbinding op je Apple Watch hoef je binnenkort geen iPhone bij je te hebben. T-Mobile bevestigt dat het in Nederland de eerste 4G-versie van de Apple Watch gaat ondersteunen. Die is vanaf vrijdag 5 november beschikbaar.

De toevoeging van 4G op de Apple Watch wordt Multisim genoemd. Dit is een extra sim die je aan je bestaande abonnement koppelt.

→ Lees verder over de Apple Watch met 4G