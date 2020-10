Nieuwsoverzicht week 42: iPhone 12-serie aangekondigd en meer

We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12-event round-up: de 7 belangrijkste aankondigingen

Het zal je vast niet ontgaan zijn: deze week was natuurlijk de week van het grote iPhone 12-event. Apple had maar een uurtje nodig om vier nieuwe iPhones, een kleine HomePod en de terugkeer van MagSafe te onthullen. De nieuwe opvolgers van de iPhone 11-serie brengen veel verbeteringen met zich mee. Er was ook nog een nieuw telg van de iPhone familie: de iPhone 12 mini. Dit is een compacte versie van het instapmodel, de iPhone 12.

→ Bekijk hier alle aankondigingen van het Apple-event van 13 oktober

Apple schrapt iPhone 11 Pro en 11 Pro Max: toestellen verdwijnen uit assortiment

Nu Apple officieel de iPhone 12-serie heeft onthuld, gaan er zoals gewoonlijk wat oudere modellen met pensioen. Het bedrijf uit Cupertino schrapt naar aanleiding van de lancering de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. Waarschijnlijk heeft Apple hiervoor gekozen omdat de iPhone 12 Pro-toestellen niet meer kosten dan hun voorgangers, maar wel flink verbeterd zijn. De iPhone 11 Pro (Max) wordt voor Apple dus simpelweg overbodig.

→ Lees alles over het verdwijnen van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max

iPhone SE, 11 en XR worden nu ook zonder adapter en oordopjes geleverd

Koop je een iPhone SE, iPhone 11 of iPhone XR, dan zitten er voortaan geen oplader en oordopjes meer in het doosje. De oudere telefoons worden – net als de iPhone 12-toestellen – niet meer met deze accessoires geleverd. Tijdens het iPhone 12-event maakte Apple bekend dat het vanuit milieuoverwegingen geen oplader en oordopjes meer in de verpakking van de nieuwe iPhones stopt. Maar ook als je een ‘oudere’ telefoon in huis haalt, ontbreken de accessoires in het doosje. MacRumors schrijft dat de iPhone SE (2020), iPhone 11 en iPhone XR zonder adapter en EarPods worden geleverd.

→ Lees meer over het ontbreken van een adapter en oordopjes bij oudere iPhones

iPhone 12 Pro (Max) heeft 6GB RAM, iPhone 12 (mini) 4GB

MacRumors heeft een zogeheten plist-file in handen. Daaruit blijkt dat de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max meer werkgeheugen hebben dan de iPhone 12 en de kleine iPhone 12 mini. Dat is geheel volgens verwachting. De Pro-modellen van dit jaar zijn de eerste iPhones met 6GB werkgeheugen. De voorgangers van deze toestellen, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max, moesten het doen met 4GB RAM. Werkgeheugen is onder andere bepalend voor de hoeveelheid apps die je op de achtergrond kunt draaien. Met meer RAM kun je eenvoudiger tussen apps wisselen.

→ Lees meer over het werkgeheugen van de iPhone 12-serie

Stiekem hadden we ze tijdens het iPhone 12-event al verwacht: de AirPods Studio en AirTags. Een nieuw gerucht liet zien waarom we deze week niets over deze aanstaande producten gehoord hebben. Het gerucht is afkomstig van Jon Prosser, inmiddels een bekende naam als het om Apple-geruchten gaat. Hij stelt dat de AirPods Studio, de koptelefoon van Apple, tegen forse productieproblemen aanloopt. Dat zou er volgens Prosser voor kunnen zorgen dat de koptelefoon op het laatste moment wordt uitgesteld naar 2021.

→ Lees meer over het AirPods Studio gerucht