Update van iOS 17 zorgt voor wifi-problemen (iPhone-nieuws #41)

De nieuwste versie van iOS 17 zorgt bij sommige iPhone-bezitters voor wifi-problemen en wij vertellen je waarom je twee iPhones beter niet op elkaar moet leggen. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Heb jij je iPhone al bijgewerkt naar iOS 17? Sommige gebruikers hebben nu al spijt, want ze lopen in iOS 17 tegen een paar irritante wifi-problemen aan. Dit zijn apps die geen gegevens kunnen binnenhalen en een ontzettend trage wifi-verbinding. Maar waar wat nu?

De iPhone is robuust en krassen zie je ook niet zo heel snel op het scherm als je een beetje voorzichtig bent. Toch is er één ding dat je niet moet doen: iPhones kun je beter niet op elkaar leggen. Tenminste, niet op een bepaalde manier. Doe je dit wel? Dan loop je de kans op lelijke krassen op het glas.

Het is nog even wachten voordat de iPhone 16 Pro uitkomt, maar de eerste geruchten druppelen inmiddels binnen. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo krijgt de opvolger van de iPhone 15 Pro een leuke upgrade voor de camera. De iPhone 16 Pro neemt namelijk de speciale camera van de iPhone 15 Pro Max over.

Je wilt je iPhone natuurlijk zo snel mogelijk opladen en daar heb je een goed oplaadblokje voor nodig. Je verwacht misschien dat de 30 W-oplader van Apple de beste koop is. Toch kun je voor je iPhone beter een 20 W-oplader gebruiken. Wij vertellen waarom dat zo is!

Vrijwel bij elke grote update van iOS, klagen iPhone-bezitters dat hun iPhone langzamer is geworden. Dit is ook weer het geval bij de update naar iOS 17. Maar is het écht zo? En waar ligt het dan aan? Met behulp van een iPhone SE 2020 hebben we de snelheid van iOS 17 getest!

Tim Cook bracht onlangs een bezoekje aan Europa. In een interview tijdens deze trip deed hij een aantal interessante uitspraken over Apple en de toekomst van de iPhone. Hij vertelt onder andere waarom je elk jaar een nieuwe iPhone nodig hebben en wat hij zelf doet voor het milieu.

Het komt niet vaak voor, maar als je een iPhone hebt gevonden zijn er verschillende manieren om erachter te komen van wie hij is. Maar tegenwoordig heeft vrijwel iedereen de iPhone beveiligd met code of Face ID. Maar ook dan kun je gelukkig wat doen om de eigenaar terug te vinden.

Heb je gemerkt dat je iPhone zichzelf ‘s nachts uitschakelt, terwijl de batterij nog voldoende is opgeladen? Je bent niet de enige die dit probleem heeft. Veel iPhone-gebruikers hebben inmiddels gemeld dat hun toestel zichzelf ‘s nachts uitschakelt en urenlang uit blijft. Maar wat nu?

