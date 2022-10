AirTag mag niet mee in het vliegtuig? (iPhone-nieuws #41)

De AirTag mag niet mee in het vliegtuig en iPhone 14’s kunnen niet tegen achtbanen. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week

Door alle chaos met de koffers op Schiphol, en vele andere luchthavens in Europa, wilden reizigers hun koffers in de gaten kunnen houden om ze terug te vinden als er iets mis zou gaan. De AirTag bood een uitkomst: stop een AirTag in je koffer, en je vindt hem zo terug op de kaart.

Helaas lijkt deze oplossing nu verboden te worden. Lufthansa neemt het voortouw, en verbiedt schijnbaar als eerste luchtvaartmaatschappij om een AirTag in je ruimbagage te stoppen. De reden? Ze voldoen volgens Lufthansa niet aan de richtlijnen van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

→ Waarom Lufthansa AirTags in koffers verbiedt

Je kunt beter niet meer met de iPhone 14 in een achtbaan stappen. Door de snelheid en abrupte bewegingen kan het gebeuren dat de functie Crash Detection zomaar wordt geactiveerd. Gelukkig kun je er wel iets tegen doen.

In verschillende Amerikaanse pretperken wordt Crash Detection van de iPhone 14 tijdens ritjes in de achtbaan geactiveerd. Sommige pretparken vragen daarom om geen smartphones mee te nemen tijdens ritjes in de achtbaan of je smartphone op airplane-mode te zetten.

→ De iPhone 14 kan niet tegen achtbanen

Apple bracht afgelopen week meerdere updates uit. iPhones kunnen nu iOS 16.0.3 downloaden. Deze update lost problemen op, onder meer in CarPlay. Verder weten we dankzij de vijfde bèta van iOS 16.1 al welke functies er binnenkort bijkomen.

Apple Watch-gebruikers kunnen updaten naar watchOS 9.0.2. Ook deze patch lost meerdere problemen op, waaronder een haperende Spotify.

→ Zo download je iOS 16.0.3 en watchOS 9.0.2.

Uit een enquête van het Consumer Insights Panel van Telecompaper blijkt dat inmiddels zo’n 60 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar een iPhone heeft.

Vier jaar geleden was dat nog maar 51 procent. Telecompaper meent dat dit mede komt doordat Apple heeft geprofiteerd van het wegvallen van Huawei.

→ De iPhone is populair in Nederland

Er zijn sterke geruchten dat Apple deze maand meerdere nieuwe producten aankondigt. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk niet op een evenement gebeuren, maar via een persbericht.

We verwachten onder meer een nieuwe MacBook Pro, Mac mini (met M2-chip) en iPad Pro. In onderstaand artikel zetten we de verwachte Apple-producten op een rij.

→ Deze Apple-producten komen eraan in oktober 2022

Meestal komen nieuwe iPhones rond september uit, maar is de exacte datum niet altijd bekend. Nu weten we meer, omdat de werknemers van de Apple Store in Engeland te horen kregen dat ze tussen 15 september en 7 oktober 2023 geen vrij mogen nemen.

Wanneer de release date van de nieuwe iPhone op 15 september is, zal de aankondiging een week eerder zijn. Meestal is dat op dinsdag, dus dat wordt dan op 5 september 2023. De pre-order begint dan op 8 september.

→ Wanneer is de release date van de iPhone 15?

