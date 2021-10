Wat kondigt Apple deze maandag aan? (iPhone-nieuws #41)

Maandag vindt weer een nieuw Apple-event plaats, dus hoog tijd om vooruit te blikken. De avond lijkt vooral tof te worden voor MacBook-liefhebbers. Maar, er gebeurde afgelopen dagen meer in de wereld van Apple. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de week.

Aanstaande maandag is het zo ver. Dan organiseert Apple een nieuw evenement. Vermoedelijk staat deze voornamelijk in het teken van een nieuwe MacBook Pro. We hebben nu al zoveel geruchten over de nieuwe laptop voorbij horen komen, dat we ‘m nu wel eens in het echt willen zien.

Maar, er staan misschien wel meer onthullingen op de planningen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Apple hier ook een nieuwe Mac mini-desktop onthult. De grootste verbeteringen? Een nieuwe, superkrachtige processor: de M1X. In onderstaand artikel blikken we alvast vooruit naar maandag.

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk is het moment daar. Vanaf nu kun je de Apple Watch Series 7 kopen. Wie er snel bij is, heeft ‘m over een paar dagen al in huis. Daarover gesproken: het is onduidelijk hoe groot de voorraden zijn. Het is dus aan te raden om je bestelling snel te plaatsen.

Nieuw deze ronde, is dat je de Apple Watch nu ook met 4G kunt bestellen. Handig, want daardoor kun je je iPhone soms thuislaten en alsnog bereikbaar zijn!

Afgelopen week bracht Apple software-updates voor de iPhone, iPad en Watch uit. De patches voegen helaas geen nieuwe functies toe, maar lossen wel irritante problemen op.

Kon je je AirTag bijvoorbeeld niet meer vinden (met een iPhone), of reageerde CarPlay de afgelopen periode raar? Als het goed is zijn deze problemen na het updaten verholpen. Ook zijn er meerdere irritante Apple Watch-bugs geplet, dus neem vooral even de tijd om te updaten.

De voorraad van de iPhone 13 Pro loopt op, en het lijkt erop dat hier niet snel verbetering in komt. Door aanhoudende chiptekorten zou Apple maar liefst tien miljoen iPhone 13-modellen minder produceren.

Dit meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Apple hoopte in de laatste drie maanden van 2021 ongeveer 90 miljoen iPhone 13-modellen te produceren. Dit plan heeft het bedrijf moeten bijstellen, en flink ook.

De Apple Watch was er tot nu toe altijd in twee formaten. Bij de Series 7 zijn dat de groottes 41 en 45 mm. Bij de Apple Watch Series 8 komt daar mogelijk een derde kastgrootte bij.

Althans, dat claimt een doorgaans betrouwbare telecominsider. Details heeft de bron van het bericht, Ross Young, niet, maar wel geeft hij op Twitter aan dat hij denkt dat de Series 8 in drie formaten komt.

‘De nieuwe Apple TV wordt dunner en krijgt een bovenkant gemaakt van plexiglas.’ Dat zegt MacRumors gebaseerd op een bericht van iDropNews. Het gerucht moet je daarom wel met een korreltje zout nemen.

Het nieuwe design lijkt wat weg te hebben van de eerste generatie Apple TV’s. De vernieuwde Apple TV krijgt ‘scherpe randen, net als als de iPhone 13, iPad Pro en de iMac‘. Deze uitspraak is wel een beetje vreemd, omdat de huidige Apple TV dit design eigenlijk al heeft.

