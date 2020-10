Nieuwsoverzicht week 41: datum iPhone 12-event officieel en meer

We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Officieel: Apple onthult iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini op 13 oktober

Deze week verstuurde Apple eindelijk uitnodigingen voor het iPhone 12-event. Op 13 oktober wordt de iPhone 12-serie onthuld. Het event vindt plaats om 19:00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via een livestream op YouTube en de website van Apple. Apple maakt tijdens het event bekend over welke vernieuwingen de vier iPhone 12-toestellen beschikken, wat ze gaan kosten en wanneer ze in de winkels liggen. Het is dus zeker de moeite waard om op 13 oktober in te schakelen om naar alle aankondigingen te kijken.

‘HomePod mini verschijnt nog dit jaar, HomePod 2 komt later’

Nu de datum bekend is wordt er volop gespeculeerd wat er die avond wel én niet gepresenteerd wordt. De bekende Apple-lekker L0vetodream gooit ook wat olie op het vuur met een tweet over de nieuwe HomePod. Naast de AirPods Studio-koptelefoon zou Apple namelijk een HomePod mini onthullen: een kleine variant van de slimme Siri-speaker van Apple. Volgens de Apple-lekker hoeven we echter niet op een HomePod 2 te rekenen. Die verschijnt dit jaar niet meer volgens de insider.

‘Niet alle iPhone 12-modellen deze maand verkrijgbaar, AirTag en AirPods Studio uitgesteld’

Niet alleen de HomePod 2 is naar verluidt uitgesteld. Volgens Apple-lekker Jon Prosser zouden de iPhones verspreid over twee maanden verschijnen. Dat deelde Prosser deze week op Twitter op basis van meerdere (anonieme) bronnen. In een serie tweets schepte hij duidelijkheid over de verkrijgbaarheid van de vier nieuwe iPhones. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zouden kort na het evenement in oktober beschikbaar zijn, maar op de iPhone 12 Pro Max en de nieuwe iPhone 12 mini moeten we tot november wachten.

‘Prijzen, specs en releasedata alle iPhone 12-modellen gelekt’

We blijven nog even bij de iPhone 12-geruchten. Een paar dagen voor het iPhone 12-event lijken namelijk alle belangrijke specificaties en releasedata van de vier nieuwe toestellen op straat te liggen. De lijst met iPhone 12 specs is afkomstig van Ice Universe, een Chinese lekker die in het verleden vaker dit soort informatie heeft gedeeld. Hij staat bekend als één van de meest betrouwbare bronnen op dit gebied.

Handig: Spotify krijgt functie om te zoeken met songtekst

De strijd tussen Spotify en Apple Music gaat door. De twee grote muziekdiensten voegen vaak vergelijkbare functies toe. Spotify kwam deze week met een nieuwe feature: Overeenkomst voor songteksten. Met de functie kun je een stukje songtekst invoeren in de zoekbalk om een specifiek nummer te vinden. Deze mogelijkheid biedt Apple Music sinds eind 2018 al aan. Het fijne is dat je nu een liedje waarvan je de titel vergeten bent, snel kunt terugvinden.

CoronaMelder-app vanaf nu landelijk te gebruiken

Vanaf 10 oktober om 15:00 uur is de CoronaMelder landelijk in gebruik. De app waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. De app is een middel in de strijd tegen corona en maakt het bron- en contactonderzoek een stuk eenvoudiger.

