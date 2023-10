Komt er in oktober nog een Apple-event? (iPhone-nieuws #40)

Soms houdt Apple na de iPhone-keynote nog een event in oktober. Is dat dit jaar ook het geval? En er is een oplossing voor te hete iPhones. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Doorgaans zijn er zo’n vier Apple-events per jaar. Er is dan een Apple-event in de lente en rond juni zit je natuurlijk klaar voor de jaarlijkse WWDC. Dan is er in september het iPhone-event en komt er vaak nog een vierde event in de herfst. Jammer genoeg lijkt het erop dat we dit laatste event dit jaar gaan missen.

Al een tijdje zijn er veel klachten op over oververhitting bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Er werden verschillende oorzaken voor het probleem genoemd, waaronder de nieuwe behuizing van de telefoon. Maar nu is er een oplossing voor dit probleem.

Goed nieuws als je Apple TV Plus hebt, want Apple is naar verluidt van plan om de streamingrechten van de Formule 1 te kopen. Dit is niet de eerste sport waarbij Apple uitzendrechten wil kopen. Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf ook interesse heeft in deals om de NBA (basketbal), NFL (football) en om baseball uit te zenden. Dan wordt het aanbod op Apple TV Plus waarschijnlijk véél uitgebreider.

Volgens bronnen van The Wall Street Journal is Netflix van plan om de prijzen van zijn streamingdienst opnieuw te verhogen. Deze prijsverhoging moet ‘enkele maanden na het einde van de acteursstaking in de VS’ ingaan.

Die staking heeft op dit moment veel invloed op de productie van nieuwe content. Dus bij iPhoned verwachten we dat Netflix de effecten hiervan al voelt, en dat het mogelijke verliezen nu wil compenseren met een prijsverhoging. Dit moet je erover weten.

Zet het geluid van je iPhone 15 niet te hard! Als je je nu afvraagt waarom je dit niet moet doen, heb je het waarschijnlijk nog niet geprobeerd. Want het kan gebeuren dat de speaker in de iPhone 15 ontzettend begint te kraken, vooral wanneer het geluid hard wordt gezet.

Een goed idee dus om dat even uit te proberen zodat je actie kan ondernemen als je er last van hebt.

Apple heeft in september vier nieuwe iPhones uitgebracht. Van de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) hebben de Plus en de Pro Max de beste accuduur. Maar wat als je een iPhone 15 hebt of een iPhone 15 Pro? Dan hebben we 7 tips om de batterijduur flink te verbeteren.

Heb je geen iPhone 15? Niet getreurd! Uiteraard kun je (de meeste van) deze tips ook voor andere iPhones gebruiken om de batterijduur flink op te rekken.

De Google Pixel 8 Pro is de opvolger van de Pixel 7 Pro. Het toestel heeft een vlak scherm, in tegenstelling tot de gebogen randen van zijn voorganger. Het is een zogenaamd lpto-paneel, dat net als het scherm van de iPhone 15 Pro Max bij statische beelden kan terugschakelen naar 1 Hz om de batterij te sparen. Maar is de Google-telefoon echt beter dan de iPhone 15 Pro Max?

