Een Europese klap voor Apple (iPhone-nieuws #40)

Apple moet van Europa veranderen en we hebben de iPhone 14 getest. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Vind je de iPhone 14 Pro veel te duur? Dan is er nog de iPhone 14. Wij hebben het Apple-instapmodel van dit jaar getest en onze ervaringen op een rijtje gezet.

Een kleine spoiler: voor mensen met een iPhone 13 is er weinig reden om te upgraden. Dat geldt echter niet voor mensen met een iPhone 12 of ouder model. Dan is de sprong naar een iPhone 14 namelijk enorm.

→ Lees onze iPhone 14 review

In juni van dit jaar meldden we al dat iPhone’s vanaf 2024 een usb-c aansluiting moeten krijgen. Nu heeft de Europese Unie een akkoord bereikt over een gemeenschappelijke oplaadpoort voor alle smartphones. In het vorige artikel werd namelijk gezegd dat de wet nog het Europese Parlement moest passeren.

Dat is nu gebeurd! De wet die de befaamde Lightning-poort van Apple gaat verbieden in 2024 is er nu echt doorheen.

→ Ook Apple gaat over op usb-c

Action smartwatch uitgelicht

De smartwatch is inmiddels zo ingeburgerd dat zelfs budgetwinkel Action er een verkoopt. Dit slimme horloge is veel goedkoper dan de concurrentie, maar is het ook verstandig om een smartwatch van de Action te kopen?

Wel als je naar de prijs kijkt. Voor een fractie van het bedrag van een Apple Watch krijg je namelijk een verrassend complete smartwatch. Maar, er zijn wel enkele privacyoverwegingen om rekening mee te houden.

→ Dit is ons aankoopadvies voor de Action-smartwatch

OnePlus heeft deze week de Nord Watch aangekondigd, en hij komt ons wel erg bekend voor: het is namelijk een bijna exacte kloon van de Apple Watch.

Neem nou de kastgrootte. Zo heeft het horloge een 1,78-inch scherm met een resolutie van 368 x 448 pixels. De Apple Watch SE (44mm) heeft … een 1,78-inch scherm met een resolutie van 368 x 448 pixels.

→ Zoveel lijkt de OnePlus Nord Watch op de Apple Watch

Nu de iPhone 14 op de markt is, dalen de prijzen van de iPhone 13. Hierdoor haal je dit toestel nog voordeliger in huis.

Een losse iPhone 13 is momenteel vanaf 848 euro verkrijgbaar. In combinatie met een telefoonabonnement kun je echter nog veel meer besparen. Wij zetten de beste deals op een rij.

→ Dit zijn de laagste iPhone 13-prijzen

De iPhone 14 ligt eigenlijk pas net in de winkels, maar er verschijnen nu al geruchten over de iPhone 15. Zo krijgt de iPhone 15 (toch) geen Touch ID onder het scherm.

Dit gerucht is afkomstig van de doorgaans betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg. In zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief geeft hij aan dat Apple de afgelopen jaren weliswaar Touch ID onder het scherm heeft getest, maar dat we deze functie niet terugzien in de iPhone 15.

→ iPhone 15 heeft geen Touch ID, aldus Gurman

