De iPhone 12 is nu veel goedkoper (iPhone-nieuws #40)

Het is een fantastisch moment om de iPhone 12 te kopen. Of ga je toch liever voor de nieuwe Apple Watch, die nu te bestellen is? Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Reviews van de iPhone 13 mini, Pro Max en Fitbit Charge 5

Hoe was jouw week? Die van ons was top, want we hebben maar liefst twee iPhone 13’s en een nieuwe smartwatch getest.

Wat ons betreft is de iPhone 13 mini vooral een aanrader voor wanneer je nu een iPhone XS (of ouder model) hebt, en niet op zoek bent naar een groot toestel. Is dat nou juist wel het geval, dan is de iPhone 13 Pro Max dé telefoon voor jou. Wij zijn met name onder de indruk van de camera, want die is er echt flink op vooruitgegaan.

Afgelopen week hebben we ook de Fitbit Charge 5 gereviewed. Wat ons betreft is deze smartwatch zijn prijskaartje waard, mits je een diepe buidel hebt. De abonnementsdienst Fitbit Premium kan namelijk flink in de papieren lopen.

De Apple Watch Series 7 werd samen met de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max aangekondigd, maar over de release hield Apple zich lange tijd stil.

Daar kwam deze week verandering in. Het horloge is vanaf gisteren vooruit te bestellen. De release vindt volgende week vrijdag (15 oktober) plaats.

Bij de iPhone X uit 2017 kreeg de iPhone voor het eerst een ontwerp met een inkeping in het scherm. Hier is onder meer de selfiecamera en het TrueDepth-camerasysteem in verwerkt. Dit laatste is nodig voor gezichtsherkenning: Face ID.

Bij de iPhone 14-modellen lijkt de selfiecamera een andere plek te krijgen. Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo wil Apple deze integreren in een gaatje in het scherm, ook wel een punch-hole genoemd. Verschillende Android-vlaggenschepen hebben al een tijdje zo’n ontwerp.

Apple Kaarten krijgt in iOS 15 een flinke upgrade. De app heeft een fris uiterlijk en er zijn meerdere nieuwe handigheidjes toegevoegd.

De informatie van het openbaar vervoer is bijvoorbeeld stukken beter, net als de vernieuwde weergave. De kaarten zijn veel gedetailleerder en de kleuren zijn anders. Ook tof is de nieuwe wereldbol. Wanneer je maar ver genoeg uitzoomt krijg je deze vanzelf te zien.

De iPhone 13 is een fantastisch toestel, maar vlak de iPhone 12 niet uit. Dit toestel kan nog jaren mee en is sinds de komst van het nieuwe model een stuk goedkoper. Het is daarom een goed moment om nu de iPhone 12 aan te schaffen.

Doe dat alleen niet bij Apple zelf. In de Apple Store betaal je namelijk nog steeds de hoofdprijs. Verschillende providers en webwinkels bieden de telefoon al veel goedkoper aan.

Heb je je weleens afgevraagd hoeveel winst Apple op een iPhone maakt? Dan hebben we goed nieuws voor je, want het antwoord ligt op straat.

Website TechInsights heeft de nieuwe iPhone 13 Pro helemaal uit elkaar gehaald. Vervolgens heeft men gekeken hoeveel alle verschillende onderdelen kosten.

