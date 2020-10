We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Deze game bewijst: iOS 14 App Clips zijn een uitkomst voor speelbare demo’s

Het spel Phoenix 2 is een van de eerste die laat zien hoe App Clips vooral voor gamedemo’s een uitkomst kunnen zijn. Met een druk op de knop via de website van de ontwikkelaar kun je een demo starten van het spel, zonder eerst de app te downloaden of iets te installeren. Hierdoor zit je binnen een paar seconden het eerste level van het spel te spelen en kun je direct bepalen of het iets is waar je voor wil betalen.

‘Apple en Fortnite-maker gaan in juli 2021 naar de rechter’

Als het aan de rechter ligt begint de rechtszaak tussen Apple en Epic Games in de zomer van volgend jaar, meldt AppleInsider. De maker van het populaire spel Fortnite wil liever geen juryrechtszaak, maar de rechter vindt het belangrijk om te horen wat de maatschappij van het conflict vindt en wil dus wél een jury. Apple en Epic Games hebben tot 6 januari om relevante documenten en ander bewijsmateriaal aan te leveren.

Gerucht: iPhone 12 Pro-telefoons krijgen twee keer zoveel opslagcapaciteit

Apple-insider Jon Prosser beweerde deze week dat de beste (en duurste) iPhones van 2020 dubbel zoveel opslagcapaciteit als de iPhone 11 Pro (Max) uit 2019. Het 64GB-instapmodel zou namelijk plaatsmaken voor een 128GB-uitvoering. De iPhone 12 mini heeft net zoveel opslag als de reguliere iPhone 12. Volgens de techjournalist worden de eerste iPhone 12-modellen aankomende maandag (5 oktober) naar distributeurs verscheept, waarna de winkels vanuit deze warenhuizen bevoorraad.

iOS 14.2 introduceert binnenkort nieuwe emoji

Emoji-liefhebbers hebben een goede reden om binnenkort iOS 14.2 te installeren. De update voegt namelijk de jaarlijkse dosis nieuwe emoji toe aan het toetsenbord van je iPhone en iPad. Deze emoji zijn onderdeel van ‘Emoji 13.0’,In totaal voegt de update maar liefst 117 nieuwe figuurtjes toe. Dit is inclusief dezelfde emoji met verschillende huidskleuren.

Gebruikers melden accu- of gps-problemen sinds iOS 14 en watchOS 7

Kort nadat iOS 14 en watchOS 7 te downloaden waren, verschenen de eerste klachten op het internet. Twee problemen steken er bovenuit: iPhone- en Apple Watch-accu’s die wel erg snel leeglopen en ontbrekende gps- en gezondheidsdata na het doen van een workout. Dit laatste lijkt zich vooral voor te doen bij mensen die gaan sporten met hun Apple Watch en hun iPhone thuislaten. Apple heeft een supportdocument gepubliceerd waarmee de problemen opgelost kunnen worden.

