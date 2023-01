Een heel bijzonder iPhone 15-gerucht (iPhone-nieuws #4)

iOS 16.3 is eindelijk uit en heeft een heel belangrijke nieuwe functie! Bovendien is er een opvallend iPhone 15-gerucht. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Afgelopen week heeft Apple iOS 16.3 uitgebracht. De update lost een hoop problemen op, maar het is vooral een nieuwe functie die écht de moeite waard is.

iOS 16.3 is bijna uit en daarmee komt eindelijk end-to-end encryptie naar iCloud. We leggen uit hoe je jouw gegevens in iCloud beter beveiligt.

→ Ontdek deze belangrijke functie in iOS 16.3

Het ontwerp van de iPhone 15 Pro (Max) gaat volgens een bekende lekker flink op de schop. Maar helemaal onbekend is het design niet, want de 15 Pro gaat lijken op een ander Apple-product. En het is geen oude iPhone!

→ Waar lijkt die dan wel op?

Binnenkort wordt het met ViaPlay een stuk duurder om naar Formule 1 of darten te kijken. ViaPlay gooit de prijzen namelijk flink omhoog. Bij iPhoned hebben we alle prijzen van alle diensten voor je op een rij gezet.

→ Zo duur wordt het allemaal

Goed nieuws! Binnenkort kun je met je iPhone inchecken bij de NS. Je hebt dan geen ov-chipkaart meer nodig, het werkt gewoon met Apple Pay. Er zit nog wel een flink nadeel aan, want een mogelijkheid van de NS is dan niet beschikbaar. Dit moet je weten.

→ Wat is het nadeel dan?

En mocht je nog steeds geen reden hebben om een AirTag aan te schaffen? Doe het dan gewoon voor je huisdier. In de Verenigde Staten is een hond gered omdat zijn baasje zo’n slimme tracker in zijn halsband had gestopt. Een opmerkelijk verhaal.

→ Lees het hele verhaal

Die zagen we niet aankomen. Heeft vijf jaar na de eerste release nog een nieuwe update uitgebracht voor iOS 12. Dat moet het wel heel belangrijk zijn, toch? Klopt, dat is het ook – tenminste, als je een oudere iPhone hebt. Dit is er nieuw.

→ Dit moet je weten over iOS 12.5.7

