iPhone 12 is flink in prijs gedaald en nieuwe updates (iPhone-nieuws #4)

Nieuwe software-updates, een flink goedkopere iPhone 12 en de iPhone SE 2020 kun je echter beter links laten liggen. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afgelopen week bracht Apple nieuwe updates voor al haar apparaten uit. iPhones en iPads kunnen bijwerken naar iOS 15.3 en iPadOS 15.3. De nieuwe versies lossen vooral bugs op: grote nieuwe functies hebben wij nog niet ontdekt.

watchOS 8.4 is vooral belangrijk voor mensen met een Apple Watch Series 7. De nieuwe update lost namelijk het oplaadprobleem op. Sommige mensen konden hun horloge niet langer van stroom voorzien. macOS Monterey 12.2 voert eveneens een klein aantal verbeteringen door.

→ Zo kun je iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 en macOS 12.2 downloaden

Het lijkt erop dat Apple aan de materiaalkeuze van de iPhones gaat sleutelen. Volgens geruchten krijgt de iPhone 14 Pro (Max) een behuizing van titanium.

Onder meer de Amerikaanse zakenbank JP Morgan Chase heeft dit gerucht al eerder de wereld in gestuurd. Door het materiaal te veranderen zou dit een van de ‘grote veranderingen’ in het design van de iPhone 14 Pro kunnen zijn.

→ Krijgt de iPhone 14 Pro een behuizing van titanium?

De iPhone 12 doet nauwelijks onder voor de iPhone 13, maar is veel goedkoper. Wij deden afgelopen week een rondje langs de velden om te kijken waar het toestel het goedkoopst is.

Los (via Bol.com) is het toestel nu al vanaf 730 euro verkrijgbaar. Heb je liever een iPhone 12 met abonnement? Neem dan eens een kijkje bij Vodafone. Hier betaal je ruim 100 euro minder voor een toestel ten opzichte van de losprijs. In onderstaand artikel zetten we alle iPhone 12-aanbiedingen voor je op een rijtje.

→ Dit zijn de beste iPhone 12-aanbiedingen van het moment

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ein-de-lijk. Apple heeft de eerste testversie van iOS 15.4 uitgebracht en de grootste verandering maakt ons erg blij. Voortaan kun je Face ID (gezichtsherkenning) ook gebruiken terwijl je een mondmasker draagt en géén Apple Watch hebt.

Dit is natuurlijk hartstikke fijn. Je hoeft straks bijvoorbeeld niet je mondmasker in de trein, winkel of een openbare plek af te doen om de gezichtsherkenning van je telefoon te gebruiken. Het is nog niet duidelijk wanneer iOS 15.4 uitkomt. De eerste bètaversie is al wel beschikbaar.

→ Lees verder over iOS 15.4 en Face ID

Bij iPhoned zijn we bezig met review-updates. We bekijken of oudere iPhones nog het kopen waard zijn, of dat je beter voor een nieuw exemplaar kunt kiezen.

Dit keer was de iPhone SE 2020 aan de beurt en we kunnen het niet mooier maken dan het is: de compacte smartphone is echt geen aanrader meer. In onderstaand artikel lees je precies waarom.

→ Dit is onze iPhone SE 2020 review-update

Er zitten genoeg handigheidjes verborgen in iOS op je iPhone die vrijwel nergens worden beschreven.

Soms loop je hier toevallig tegenaan, maar vaak ook niet. In deze iPhone-hacks laten we je een aantal van dit soort tips zien. Deze handige trucjes moet je zeker even uitproberen!

→ Kende jij deze iPhone-hacks en tips al?

Het laatste iPhone-nieuws: