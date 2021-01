Een nieuwe iPhone-softwareversie, het beste kwartaal voor Apple ooit en een confrontatie met Facebook. Afgelopen week was zonder twijfel enerverend. Heb je niet al het iPhone-nieuws kunnen volgen? In dit overzicht praten we je snel bij over de belangrijkste ontwikkelingen.

Aan de slag met iOS 14.4: 7 toffe functies op een rij

Sinds dinsdagavond is iOS 14.4 te downloaden, maar wat voegt de update precies toe aan je iPhone? Wij hebben de zeven tofste functies voor je op een rij gezet. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met een nieuwe manier om je HomePod (mini) te bedienen en de camera-app van je iPhone is verbeterd. Voortaan kun je namelijk ook kleine qr-codes zonder problemen scannen.

Pacemaker? Pas op met de iPhone 12

Apple waarschuwt dat magneten in de iPhone 12 en MagSafe-accessoires de werking van medische hulpapparaten kunnen verstoren. Wie een pacemaker of defibrillator gebruikt, moet oppassen voor magneten in de iPhone 12-modellen. Apple waarschuwt op haar website dat de werking van deze apparaten erdoor verstoord kan worden. Patiënten zouden de smartphone daarom altijd minimaal 15 centimeter uit de buurt van hun medische hulpmiddelen moeten houden.

Apple en Facebook in de clinch

De CEO van Apple, Tim Cook, heeft in een toespraak hard uitgehaald naar het verdienmodel van bedrijven als Facebook. Gebruikers hebben nauwelijks privacy, wat volgens Cook kan leiden tot polarisatie en geweld. Cook hield zijn toespraak tijdens een virtuele conferentie over privacy en databescherming. Hij zei dat sommige apps en websites er alles aan doen om gebruikers zoveel mogelijk tijd op hun platform door te laten brengen. Het doel is vooral om data te verzamelen over deze mensen.

Nieuw design voor iMac op komst?

Apple heeft grootse plannen voor de MacBook dit jaar, maar ook de iMac zou zijn grootste opknapbeurt in jaren krijgen. Op ondersteuning voor Face ID moeten we echter nog langer wachten. Dat schrijft Bloomberg, één van de meest betrouwbare websites als het om Apple-geruchten gaat. Naast de MacBooks is Apple de iMac niet vergeten, zo blijkt uit dit nieuwe bericht. De desktop zou dit jaar nog een gloednieuw ontwerp krijgen, met smallere schermranden en geen ‘metalen kin’ meer onder het display.

Recordomzet voor Apple: iPhone 12 is gigantisch succes

Apple heeft voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 100 miljard dollar omzet binnen een kwartaal gehaald. Deze recordomzet is onder meer te danken aan de grote vraag naar de iPhone 12. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Apple over Q1 2021. In onderstaand artikel praten we je bij over hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Vrijwel alle producten vinden gretig aftrek, met de iPhone 12 als uitblinker.

Video van de week: zo zit het met WhatsApp en privacy