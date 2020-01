Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: iPhone 12 Pro wordt in het blauw verkrijgbaar, vervangt groene uitvoering

Is blauw jouw kleur? Dan heb je misschien geluk. Volgens een nieuw gerucht gaat Apple namelijk een marineblauwe uitvoering van de duurste iPhone 12 uitbrengen. De middernachtgroen-uitvoering zou daarentegen juist geschrapt worden. Dat claimen Max Weinbach en EverythingApplePro, een YouTube-kanaal. Over smaak valt niet te twisten, maar waarschijnlijk gaat de marineblauwe kleur bij veel mensen in de smaak vallen. Wel is het opvallend dat zowel Weinbach als het YouTube-kanaal over “Navy Blue” spreken, terwijl het toestel in de video ook wel iets wegheeft van paars.

Lees meer over de iPhone 12 Pro in het blauw

‘iPhone SE 2 verschijnt in maart, massaproductie start in februari’

Bloomberg bevestigt vandaag veel van de geruchten die we al langer horen over de opvolger van de iPhone SE. Zo zou de iPhone SE 2 massaproductie in februari starten, zodat hij in maart al in de winkels ligt. Als het om Apple-geruchten gaat, is Bloomberg al jaren een van de meest betrouwbare bronnen. Dat het medium nagenoeg alle geruchten over de SE 2 bevestigt, is dus een sterke aanwijzing dat we de opvolger van de SE daadwerkelijk over twee maanden kunnen verwachten.

Lees meer over de vermeende massaproductie van de iPhone SE 2

Google ontdekt privacylek in Safari: probleem lijkt nog niet opgelost

Google-onderzoekers menen dat Safari trackers doorlaat. Gebruikers van de browser zijn daardoor makkelijk volgbaar op internet. Het is niet duidelijk of de fouten zijn opgelost. Financial Times bracht het nieuws als eerste naar buiten. De zakenkrant zag een voorpublicatie van het uiteindelijke paper in. Een onderzoeksteam van Google laat hierin weten meerdere beveiliging- en privacylekken in Safari te hebben gevonden. Vooral de werking van Intelligent Tracking Prevention laat te wensen over. Het complete rapport komt binnenkort naar buiten.

Lees meer over het Safari-privacylek

Cameratest: ‘iPhone 11 heeft goede camera, maar niet de beste’

Ondanks de uitstekende camera en de grote vooruitgang ten opzichte van de iPhone XS Max valt de iPhone 11 buiten de top tien op de ranglijst van cameratester DxOMark. Volgens de camera-experts van de website, is de iPhone 11 een verbetering ten opzichte van de iPhone XS Max en iPhone XR, maar DxOMark noemt wel het gebrek aan een telelens (voor optische zoom) als duidelijk nadeel. De telelens wordt door Apple ook gebruikt voor het creëren van een bokeh-effect bij portretfoto’s.

Lees meer over de iPhone 11-cameratest’

‘6,7 inch-iPhone 2020 is langer en dunner dan iPhone 11 Pro Max’

MacOtakara, een website met een gemengde reputatie als het om Apple-geruchten gaat, zegt over nieuwe informatie over de 2020 iPhones te beschikken. Volgens de bron is de 6,7 inch-iPhone 2020 (of iPhone 12) iets groter dan de iPhone 11 Pro Max, maar ook dunner. Het toestel zou 7,4 millimeter dun zijn, wat een klein verschil is met de 8,1 millimeter dikke behuizing van de iPhone 11 Pro Max.Verder zou de 2020 iPhone met een 5,4 inch-scherm qua lengte ergens tussen de iPhone SE en iPhone 8 liggen, en dus behoorlijk compact zijn.

Lees meer over de ‘6,7 inch-iPhone 2020’