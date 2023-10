iPhone 15 Pro Max wordt véél te heet (iPhone-nieuws #39)

Zo maakt iOS 17 je iPhone veel veiliger en deze iPhone 15 heeft de beste batterij. Dit en meer lees je in het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van deze week!

Elk jaar wanneer er een nieuwe iPhone op de markt verschijnt, blijkt er wel een of ander probleem te zijn. Dit jaar is het probleem oververhitting, dat mogelijk wordt veroorzaakt door de nieuwe behuizing. De iPhone 15 Pro (Max) blijkt namelijk extreem heet te worden.

→ Oververhitte iPhone 15 Pro Max?

Je iPhone krijgt er met iOS 17 niet alleen toffe functies bij, maar wordt ook veel veiliger. Safari heeft er handige veiligheidsfeatures bijgekregen in iOS 17, en ook de nieuwe Check-in modus in Berichten is een belangrijke verbetering op het gebied van veiligheid. Wij vertellen je welke features iOS 17 veel veiliger maken én hoe je ze inschakelt!

→ Zó veilig is iOS 17

De iPhone 15 (Plus) is stiekem dé iPhone die je dit jaar moet kopen. Dankzij de verschillende nieuwe functies heb je eigenlijk geen iPhone 15 Pro meer nodig. Lees er alles over in deze iPhone 15 review!

→ Dit is de iPhone 15 (Plus)

De iPhone 15 Pro (Max) is Apple’s nieuwste telefoon en is nu overal te koop. Met een nieuwe behuizing van titanium en een extreem snelle A17 Pro-chip heeft Apple zeker veranderingen doorgevoerd, maar maken deze toevoegingen echt het verschil? In deze review van de iPhone 15 Pro lees je onze ervaringen met het toestel.

→ Is de iPhone 15 Pro het waard?

Elke iPhone 15 heeft een vrij goede accu, maar welke versie van de iPhone heeft nou de beste batterijduur? Je denkt misschien meteen aan de iPhone 15 Pro Max, maar niets is minder waar.

In deze vergelijking wordt de batterijduur van de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, de iPhone 14, iPhone 14 Pro Max en de iPhone 13 Pro Max met elkaar vergeleken!

→ Welke iPhone heeft de beste batterij?

Volgens meerdere geruchten gaat de iPhone SE 4 een paar flinke upgrades krijgen. De iPhone SE 2022 was een prima budget-iPhone, maar het ontbreken van Face ID en de aanwezigheid van Touch ID gaf hem een behoorlijk verouderd uiterlijk. Daar lijkt met de iPhone SE 4 nu eindelijk een eind aan te komen. Dit maakt de iPhone SE 4 straks de beste budget-iPhone ooit!

→ Lees alles over de iPhone SE 4

Er komt een nieuwe versie van CarPlay aan! CarPlay 2.0 is een flinke uitbreiding op de eerste generatie en neemt vrijwel alle schermen van je auto over. Inmiddels heeft Apple de website aangepast, waardoor we een idee hebben wanneer de nieuwe versie van CarPlay komt. Dit is wanneer Apple CarPlay 2.0 uitbrengt!

→ CarPlay 2.0 komt eindelijk!

Franse autoriteiten kwamen erachter dat het stralingsniveau van de iPhone 12 hoger is dan wettelijk toegestaan, wat potentieel gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Heb jij zo’n iPhone 12? Dan hebben we goed nieuws, want het probleem wordt snel opgelost.

→ Zo wordt de iPhone 12 weer veilig

