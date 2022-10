Geen Apple-evenement in oktober? (iPhone-nieuws #39)

Deze iPhone moet je kopen en we krijgen geen Apple-event in oktober. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Veel mensen merken dat hun iPhone-batterij sneller leegloopt na het installeren van iOS 16. De nieuwe software-update lijkt namelijk behoorlijk veeleisend te zijn.

Helaas heeft Apple nog geen oplossing voor het accuprobleem uitgebracht. Daarom zetten wij in onderstaand artikel manieren op een rij om je iPhone-batterij langer te laten meegaan.

→ Wat kun je doen tegen een snel leeglopende batterij sinds iOS 16?

Wij hebben de iPhone 14 Pro Max getest, de beste (en duurste) Apple-telefoon van dit jaar. En we kunnen er veel woorden aan vuil maken, maar de conclusie is eenvoudig: de verschillen tussen het ‘gewone’ model en de Pro-variant waren nog nooit zo groot.

Ben je op zoek naar het beste dat Apple te bieden heeft? Dan is de 14 Pro Max je toestel, helemaal als je nu met een iPhone 12 (of ouder model) rondloopt. Wie nu een iPhone 13 (Pro) heeft maakt met de 14 Pro Max een fijne, maar geen gigantische overstap.

→ Lees onze iPhone 14 Pro Max review

De grootste vernieuwing van iPadOS 16 is Stage Manager. Apple was eigenlijk van plan om deze verbetering alleen uit te rollen voor de nieuwste iPads, maar komt daar nu op terug.

Stage Manager wordt namelijk ook beschikbaar op oudere iPad Pro’s (van 2021, 2020 en 2018) en de iPad Air (van 2022). iPadOS 16 verschijnt ergens deze maand: een specifieke datum hebben we niet.

→ Ook deze iPads krijgen Stage Manager

We hebben de afgelopen weken veel geschreven over een mogelijke Apple-evenement in oktober. Volgens de doorgaans betrouwbare journalist Mark Gurman gaat dit event echter niet door.

Volgens Gurman vindt Apple de aankondigingen te klein om een compleet evenement te organiseren. De journalist meldt dat Apple deze maand een nieuwe iPad Pro, Mac mini en twee nieuwe MacBook Pro-laptops onthult.

→ Misschien geen Apple-event in oktober, maar wel nieuwe producten

Dezelfde Gurman meldt dat er geen directe opvolger voor de iPhone 14 Pro Max, de beste iPhone van dit jaar. In plaats daarvan zou Apple volgend jaar een iPhone 15 Ultra uitbrengen.

Volgens de journalist krijgt het toestel een andere naam omdat Apple volgend jaar een nieuw design doorvoert. Bovendien zijn er momenteel al meerdere apparaten met de toevoeging ‘Ultra’. Denk bijvoorbeeld aan de kersverse Apple Watch Ultra, of de M1 Ultra-chip van de Mac Studio.

→ Krijgen we volgend jaar een iPhone 15 Ultra?

De Apple Watch Ultra is nog gloednieuw, maar sommige bezitters hebben al een probleem gevonden met de premium smartwatch.

Zo staan er op Reddit en YouTube verschillende berichten waarin Apple Watch Ultra-bezitters klagen over een probleem met het scrollen, ook wel ‘jelly scrolling’ genoemd. Hierbij merk je tijdens het scrollen (door bijvoorbeeld je notificaties) dat de ene helft van het scherm sneller verschuift dan de andere kant.

→ Meer over jelly scrolling op de Apple Watch Ultra

