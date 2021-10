Is de iPhone 13 (Pro) het geld waard? (iPhone-nieuws #39)

Moet je de iPhone 13 (Pro) kopen, of zijn ze het geld niet waard? Wij hebben de nieuwe iPhones uitgebreid getest en weten het antwoord. Maar, er gebeurde meer in de wereld van Apple. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de week.

We hebben de iPhone 13 en iPhone 13 Pro uitgebreid getest. Daarom publiceerden we afgelopen week de uitgebreide reviews. Laten we positief beginnen: over het algemeen zijn we heel erg enthousiast over de nieuwe iPhones.

Met name de camera’s van de 13 Pro weten indruk te maken. Ook het nieuwe ProMotion-scherm (met twee keer zo hoge ververssnelheid) is ontzettend fijn. Maar, één ding stoort ons wel.

→ Lees de iPhone 13 review

→ En check natuurlijk de iPhone 13 Pro review ook

De iPhone 13 is een uitstekende smartphone, zoals je in onze review kunt lezen, maar echt spannend is ‘ie niet. Qua uiterlijk is hij namelijk vrijwel idetntiek aan de iPhone 12. Nog even geduld, want volgend jaar gaat het iPhone-design op de schop.

Tenminste, dat claimt Mark Gurman. De doorgaans betrouwbare journalist van Bloomberg zegt dat de iPhone 14 een compleet nieuwe look krijgt, zonder notch. Tegelijk zou ook Touch ID terugkeren, maar dan onder het scherm.

→ Lees verder over het designgerucht van de iPhone 14

Heeft jouw iPhone-batterij kuren sinds iOS 15? Je bent niet de enige die hier last van heeft.

Sinds de update naar iOS 15 hebben meerdere iPhone-gebruikers problemen, en is de batterij snel leeg. Met deze tips los je het probleem met de batterij op en geven we je een paar trucs om langer met je accu te doen!

→ Zo gaat je iPhone-batterij langer mee

De iPhone 13 Pro is aan een teardown onderworpen. We weten daardoor precies hoe het toestel er van binnen uitziet en, nog veel belangrijker, hoe lastig het is om ‘m te repareren.

Dat valt namelijk niet mee. Het is met name lastig om de speaker te vervangen, omdat deze nu in de behuizing verwerkt is. Gelukkig is er ook positief nieuws. Het vervangen van de iPhone-accu is nu namelijk een stuk simpeler.

→ Benieuwd naar de hele iPhone 13 Pro-teardown?

Tijdens de keynote werd de nieuwe Apple Watch Series 7 wel getoond. Maar, als verschijningsdatum stond ergens dit najaar. Nu blijkt de nieuwe smartwatch sneller dan verwacht te verschijnen.

Een stuk sneller zelfs, want volgens een bericht op 9to5Mac zal de release van de Apple Watch Series 7 ergens midden oktober zijn. Dat de nieuwe Apple Watch in oktober komt lijkt ook door andere bronnen te worden bevestigd. Zo laat Hermès aan een Twitter-gebruiker weten dat de pre-orders op 8 oktober gaan beginnen.

→ Dit is wanneer de Apple Watch Series 7-release plaatsvindt

In iOS 15 zit een fout die ervoor zorgt dat sommige foto’s worden weggegooid. Het probleem doet zich voor bij iMessage en de iCloud. Wij vertellen je waar je op moet letten, zodat je hier geen last van hebt.

De bug zit (vooralsnog) alleen in iOS 15 en zorgt ervoor dat je sommige foto’s kwijtraakt. Super irritant als je ermee te maken krijgt, maar wanneer je onze tips in je achterhoofd houdt heb je er geen last van.

→ Zo raak je geen foto’s kwijt

Is het scherm van je iPhone 13 (Pro) aan diggelen? Het kan verleidelijk zijn om het display dan bij een derde partij te laten vervangen, want dat is een stuk goedkoper dan bij Apple. Maar dat lijkt geen goed idee.

Het populaire YouTube-kanaal Phone Repair Guru laat in een video zien dat je het scherm van de iPhone 13 of iPhone 13 Pro waarschijnlijk niet kunt vervangen zonder de ondersteuning van Face ID te verliezen. De enige manier waarop je je iPhone dan nog kunt ontgrendelen, is door de toegangscode in te toetsen.

→ Waarom je je iPhone 13 scherm bij Apple moet laten vervangen