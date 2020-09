We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Gelekte foto’s tonen: ‘5,4 inch iPhone gaat iPhone 12 mini heten’

Conceptafbeelding van de iPhone 12 mini

Met het einde van september in zicht en de introductie van de iPhone 12-serie aan de horizon zijn de eerste foto’s van de verpakking uitgelekt. Daarop is duidelijk te zien hoe de kleinere 5,4 inch iPhone zou gaan heten. Omdat het de eerste in zijn soort is, is het namelijk ook nog de vraag hoe Apple de kleinste iPhone gaat noemen. Een aantal foto’s afkomstig uit Apples internationale distributiecentrum in Ierland geven ons meer duidelijkheid. Een paar dagen nadat een bekende lekker beweerde dat dit toestel de ‘iPhone 12 mini’ zou gaan heten, duikt deze naam ook op in deze foto’s.

iOS en iPadOS 14.0.1 beschikbaar

Een week na het uitbrengen van de grote iOS 14-update lanceerde Apple alweer vervolg-updates. Vanaf nu kun je dus aan de slag met iOS 14.0.1 en iPadOS 14.0.1. Er zijn verschillende problemen opgelost. Zo is er een probleem verholpen, waarbij iPhones niet meer automatisch wilden verbinden met een wifi-netwerk. Afbeeldingen in de nieuwswidget werken weer voor iedereen en ook is er gesleuteld aan standaardinstellingen voor verschillende apps. Een andere opgeloste bug is fijn voor gebruikers van de iPhone 7 en iPhone 7 Plus. Problemen met cameravoorvertoningen die soms niet werkten zijn nu opgelost.

Spotify, Epic Games en meer vormen coalitie tegen Apple

Een nieuw hoofdstuk in de strijd van grote en kleine techbedrijven tegen de macht van Apple. Onder andere Epic Games, Tile en Spotify hebben deze week de handen ineen geslagen. Zij vormen nu een coalitie tegen Apple. Na de grote Fortnite-rel tussen Apple en Epic Games en de strijd tussen Apple Music en Spotify is nu de Coalition for App Fairness opgericht. De non-profitorganisatie wil ontwikkelaars laten samenkomen om een vuist te maken tegen Apple.

Teardown: Apple Watch Series 6 heeft iets grotere accu dan voorganger

De Apple Watch Series 6 heeft onder meer een grotere accu en betere trilmotor dan zijn voorganger. Het nieuwe horloge is goed in elkaar gezet, maar niet heel makkelijk te repareren. Dat en meer blijkt uit een teardown van de Apple Watch Series 6 die door website iFixit online is gezet. Bij zo’n teardown wordt een nieuw apparaat uit elkaar gehaald en vervolgens gekeken naar hoe makkelijk/ingewikkeld het is om het te repareren. iFixit geeft de nieuwe Apple Watch een ‘reparatiescore’ van 6 uit 10.

‘AirPods Studio krijgt U1-chip voor oordetectie en meer’

Twitter-account L0vetodream deed deze week een duit in het zakje met informatie over de U1-chip van de AirPods Studio. Deze door Apple ontworpen chip kennen we al van de iPhone 11(Pro) en Apple Watch Series 6, maar zou ook in de aanstaande koptelefoon van Apple zitten. De U1-chip voegt zogenaamde ‘ultra breedbandverbinding’ toe, wat verschillende voordelen met zich meebrengt. Dankzij deze chip worden er meerdere dingen mogelijk.

