De iPhone 15 is te koop en iOS 17 is uit! (iPhone-nieuws #38)

Na een drukke week vol met releases zetten we het belangrijkste nieuws voor je op een rij. Lees hier alles over de iPhone 15, iOS 17 en watchOS 10!

Het is eindelijk zover: vanaf vrijdag 22 september waren de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) officieel te verkrijgen in Nederland. Je kon ze sinds vorige week al bestellen, maar nu liggen de toestellen dan ook eindelijk écht in de winkel.

Ben je er nog niet helemaal uit welke iPhone 15 je wilt? Wij geven je een kort overzicht om je te helpen!

→ Hier lees je alles over de iPhone 15

Het is weer tijd om je iPhone te updaten, want iOS 17 is nu voor iedereen beschikbaar. De update brengt toffe en vooral handige functies naar je iPhone.

Zo wordt je iPhone onder andere een volwaardige wekker met de nieuwe Stand-by modus en is AirDrop uitgebreid met NameDrop. Wij vertellen je wat er nog meer nieuw is!

→ Hier lees je alles de nieuwe functies van iOS 17

Apple heeft watchOS 10 uitgebracht voor je Apple Watch en het is één van de grootste watchOS-updates in jaren. Met watchOS 10 komen verschillende toffe functies naar je Apple Watch, zoals de gloednieuwe wijzerplaat van Snoopy! Maar er is nog veel meer!

→ Dit is er nieuw in watchOS 10

Weet je nog niet welke iPhone 15 je wilt kopen? Dan moet je even opletten. Er zitten behoorlijk wat verschillen tussen de iPhone 15 Pro en de 15 Pro Max.

Maar wat zijn precies de verschillen? En wat is hetzelfde gebleven bij beide smartphones? Wij leggen het je allemaal haarfijn uit!

→ Dit zijn de belangrijkste verschillen

Je maakt je iPhone extra persoonlijk door het instellen van je eigen wallpaper op je lockscreen. In iOS 17 gaat het instellen van een iPhone-achtergrond heel eenvoudig, maar je moet wel even weten waar de optie zit.

Wil je weten hoe? Wij leggen precies uit hoe je de achtergrond op je Apple-smartphone naar wens kunt aanpassen!

→ Zo stel je een nieuwe achtergrond in op je iPhone

Als je veel opslagruimte nodig hebt op je iPhone, iPad of Mac is de kans groot dat je een abonnement hebt bij iCloud. Iedereen die iCloud heeft krijgt standaard 5 GB aan opslagruimte, maar voor veel Apple-gebruikers is dat (lang) niet genoeg.

Daarom gaat Apple de abonnement aanpassen voor iCloud. Maar hoeveel opslag kun je dan voortaan kiezen?

→ Dit gaat er veranderen bij iCloud

Wanneer je iOS 17 op je iPhone hebt staan, lijkt er op het eerste gezicht niet heel veel veranderd. Maar niets is minder waar, want iOS 17 brengt een behoorlijk aantal nieuwe functies zich meer.

Maar welke drie functies zijn nu écht de leukste? En hoe werken ze dan? Dat laten we je hier zien!

→ En dit zijn de drie leukste functies van iOS 17

De nieuwe update iOS 17 brengt een overvloed aan nieuwe functies naar de iPhone. Maar waar een grote update vaak ook goed voor is, zijn bugs en fouten.

Over het algemeen geldt: hoe mee wijzingen er in de software zijn, hoe meer bugs de update met zich meebrengt. Bij iOS 17 is dat helaas niet anders. Wij vertellen wat de problemen zijn.

→ En hier vind je de oplossingen!

Meer iPhone-nieuws