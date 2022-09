Welke iPhone 14 is (niet) populair? (iPhone-nieuws #38)

Welke iPhone 14 is (niet) populair en waarom worden apps duurder? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

De Apple Store hangt er al weer vol mee; uitverkocht-bordjes. Zo is de iPhone 14 Pro in geen enkele kleur meer verkrijgbaar en moet je nog een hele poos wachten op de iPhone 14 Pro Max. Voor de iPhone 14 Plus moesten we sowieso al een tijdje wachten.

De Duitse website Macwelt heeft met de interne gegevens vanuit Amazon en MediaMarkt berekend welke iPhone 14-modellen populair zijn bij klanten.

Tijdens het Apple-event van September werden niet alleen de iPhone 14 en de Apple Watch Series getoond. Apple onthulde ook de nieuwe AirPods Pro 2. Na drie jaar is er dus eindelijk een opvolger voor de eerste generatie AirPods Pro.

De nieuwe oordopjes zijn sinds afgelopen week in ons land verkrijgbaar. In onderstaand artikel zetten we de beste deals op een rij.

Wil je nog wat apps kopen uit de App Store? Dan moet je opschieten! Want de prijzen gaan binnenkort flink omhoog!

Vorig jaar daalde de prijzen nog in de App Store van Apple, maar dit jaar ga je toch echt meer betalen als je een nieuwe app wilt kopen op je iPhone of iPad.

Er gingen al geruchten dat Apple in oktober de nieuwe iPad Pro 2022 gaat aankondigen. Maar dankzij een speciale productpagina weten het nu vrijwel zeker!

Het gerucht over de nieuwe iPad Pro 2022 komt van de website van Logitech. Op de productpagina van het digitaal potlood Crayon vind je namelijk een lijst met alle iPad-modellen die door de Logitech Crayon worden ondersteund.

Een kapotte achterkant komt regelmatig voor bij een iPhone die ongelukkig op de grond is gevallen.

Maar er is goed nieuws. Want volgens een teardown van de iPhone 14 is de achterkant nu makkelijker te repareren!

Ook nieuw: de Apple Watch Ultra. Apple’s eerste sporthorloge ligt sinds afgelopen week in de winkels voor 999 euro.

De Ultra is avonturiers en buitenmensen op het lijf geschreven en zit boordevol sportfuncties. Verder heeft het horloge een ijzersterke behuizing en kan ‘ie tegen vrijwel alle weersomstandigheden.

