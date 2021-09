Aan de slag met de iPhone 13 en onze iOS 15-review (iPhone-nieuws #38)

Eindelijk kun je de iPhone 13 (Pro) in Nederland kopen. We besteedden daarom veel aandacht aan de nieuwe gadgets, maar er gebeurde meer in de wereld van Apple. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

iPhone 13: Onze eerste indruk

Ze zijn binnen hoor. We hebben inmiddels een paar dagen mogen spelen met alle vier de iPhone 13-telefoons en we delen graag de eerste indrukken met je.

We zijn bijvoorbeeld erg te spreken over de nieuwe ProMotion-schermen van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Deze displays verversen maximaal 120 keer per seconde, in plaats van de gangbare 60 keer. Het resultaat: veel vloeiender ogende beelden.

iPhone 13-telefoons en nieuwe iPad mini zijn te koop

Over de nieuwe iPhones gesproken: ze zijn sinds gisteren officieel verkrijgbaar. Sinds vrijdag 24 september liggen zowel de iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max) in de winkels, net als de flink verbeterde iPad mini (2021).

Heb je een nieuwe Apple-gadget besteld? Dan wensen we je natuurlijk veel plezier! Ben je nog aan het twijfelen? Lees dan onderstaand artikel even, want we hebben alle bekende verkooppunten voor je op een rijtje gezet. Houd wel rekening met eventuele levertijden.

iOS 15 review: waardevolle verbeteringen voor dagelijks gebruik

Afgelopen week kwam iOS 15 uit, dé iPhone-software-update van dit jaar. Nieuw is dat je deze versie niet per se hoeft te installeren. Ben je tevreden met iOS 14, dan kun je die versie gewoon blijven gebruiken en krijg je zelfs beveiligingsupsates. Het is dus dit jaar echt de vraag of je zou moeten updaten.

Wij denken dat je hier verstandig aan doet. De verandering zijn dit keer niet revolutionair, maar stuk voor stuk wel waardevolle toevoegingen. In onze iOS 15-review vertellen we je precies hoe het zit.

‘iPhone 14 krijgt 48 megapixel-lens en cameragaatje’

De iPhone 14 krijgt een gaatje in het scherm voor de selfie-camera. Dat zegt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Dankzij de komst van het cameragat krijgt de volgende iPhone geen beruchte notch meer. De kans is groot dat Apple tegen die tijd een manier heeft om de sensoren voor Face ID onder het scherm te verwerken.

Een andere oplossing is een terugkeer van Touch ID. Veel iPhone-gebruikers hopen al jaren op een wedergeboorte van Apples oude vertrouwde vingerafdrukscanner. Volgens Kuo moeten we daar echter nog even geduld voor hebben; volgens hem zien we Touch ID pas weer in 2023.

‘Nieuwe AirPods Pro en iPad Pro komen eraan in 2022’

Dit jaar komen er nieuwe MacBook Pros en AirPods uit, maar Apple is van plan om in 2022 ook nieuwe AirPods Pro en een vernieuwde iPad Pro uit te brengen.

Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn meest recente nieuwsbrief. Gurman verwacht dat Apple dit jaar nog nieuwe MacBook Pro’s en AirPods gaat uitbrengen. Maar de techgigant heeft ook komend jaar een aantal zaken in de planning, zo stelt Gurman.

Deze iPhone 13-geruchten sloegen de plank helemaal mis

Nadat we vorig jaar al een groot onderzoek deden naar de geruchten rondom de iPhone 12, het destijds nieuwe toestel, is het ook dit keer tijd voor een korte terugblik. Welke iPhone 13-geruchten blijken, met de kennis van nu, totaal niet te kloppen?

Afgelopen week namen we de proef op de som. We keken wat we in aanloop naar de iPhone 13 allemaal hebben geschreven, en in hoeverre die berichten klopten. Wat blijkt? De meeste geruchten van betrouwbare insiders zijn uitgekomen, maar ook zij zaten er weleens naast.

