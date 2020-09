Wat een week voor Apple-liefhebbers. We kregen maar liefst vier nieuwe producten te zien die bovendien allemaal, behalve de nieuwe iPad, vanaf nu verkrijgbaar zijn. Ook kunnen we aan de slag met alle nieuwe software. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week op een rijtje.

Apple onthult iPad Air 2020

Te beginnen met de nieuwe iPad Air. Apples nieuwe tablet heeft een nieuw design, is een stuk krachtiger en is voorzien van een usb-c-aansluiting. Vooral de aanwezigheid van de A14-processor is opvallend. Dit is namelijk dezelfde chip als die de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini gaan gebruiken. De iPad Air is al te bestellen. Check onderstaande artikelen voor meer informatie, een vergelijking met de vorige Air en om ‘m in huis te halen

Ook nieuw: de iPad 2020

Verder heeft Apple ook een nieuwe instaptablet aangekondigd: de ‘gewone’ iPad 2020. Hij heeft net zo’n groot scherm als zijn voorganger, is onder de motorkap flink verbeterd en kan overweg met toetsenborden zoals Apples eigen Magic Keyboard. Wel is het jammer dat het design niet is aangepast. De iPad 2020 ziet er daarom behoorlijk gedateerd uit.

Apple Watch Series 6 officieel onthuld

De Apple Watch Series 5 heeft een opvolger gekregen. De Series 6 krijgt er weer enkele toffe gezondheidsfuncties bij, met de saturatiemeter als absolute blikvanger. Deze infraroodsensor kan het zuurstofgehalte in je bloed meter en daardoor onderliggende gezondheidsproblemen (zoals hartproblemen) aan het licht brengen.

Betaalbare Apple Watch SE onthuld

Tot slot heeft Apple ook een geheel nieuw horloge gepresenteerd: de Watch SE. Deze heeft grotendeels dezelfde functies als de Series 6, maar is dankzij enkele bezuinigingen wel flink goedkoper. De Watch SE heeft bijvoorbeeld geen saturatiemeter en ECG-functie (voor hartfilmpjes), maar wel een hoogtemeter en hartslagmeter.

Downloaden: iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 en watchOS 7 nu beschikbaar

Afgelopen week bracht Apple vier grote software-updates uit. Geschikte iPhones kunnen updaten naar iOS 14. Wij vinden de update absoluut de moeite waard is, zoals je in onze iOS 14 review kunt lezen. Ook iPadOS 14, tvOS 14 en watchOS 7 zijn sinds afgelopen week beschikbaar.

Apple One aangekondigd: besparen op je Apple-abonnementen

Tijdens het slot van het Apple-evenement kondigde het bedrijf ook Apple One aan. Dit overkoepelende abonnement is vooral voordelig voor mensen die nu meerdere losse diensten van Apple afnemen. In Nederland zijn er twee Apple One-pakketten beschikbaar: Individueel en Familie. Eerstgenoemde kost 14,99 euro per maand, voor Familie betaal je 5 euro meer en kun je met je gezin delen. Bij beide pakketten heb je onbeperkt toegang tot Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple Music en iCloud-opslag.

Update: AirPods Pro heeft nu surround sound

Heb je AirPods Pro? Dan kun je sinds deze week genieten van surround sound. Apple heeft namelijk een firmware-update uitgebracht die Ruimtelijke Audio toevoegt, of Spatial Audio in het Engels. Deze update wordt automatisch geïnstalleerd op je Pro-oordopjes en de functie zorgt ervoor dat het geluid om je heen lijkt te bewegen. De AirPods Pro kunnen na de update overweg met 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-geluid.

Video van de week: Dit kondigde Apple allemaal aan tijdens het september-event