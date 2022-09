Herken jij deze problemen met iOS 16? (iPhone-nieuws #37)

Problemen met iOS 16 en waarom worden iPhones ineens duurder? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Afgelopen week kwam iOS 16 uit. Dé iPhone-update van 2022 voegt tal van nieuwe functies toe. Je hebt minstens een iPhone 8 nodig om de update te downloaden.

iOS 16 maakt het onder meer mogelijk om widgets aan het iPhone-vergrendelscherm toe te voegen. Verder kunnen wallpapers nu veranderen op basis van tijd en locatie.

Ook nieuw: watchOS 9. De nieuwe Apple Watch-update is vooral voor sporters aantrekkelijk. Na het installeren van de update krijg je meer inzicht in hoe efficient je (hard)loopt.

Verder heeft Apple nieuwe wijzerplaten toegevoegd, evenals enkele gezondheidsfuncties. Zo is onder meer de slaaptracker verbeterd en kun je nu medicijngebruik bijhouden.

Nog even over iOS 16. De nieuwe update voegt weliswaar veel nieuwe, toffe functies toe, maar zorgt ook voor problemen. Veel mensen lopen na het updaten tegen bugs aan.

In onderstaand overzicht vind je de grootste problemen met iOS 16. Er komen vooral veel klachten over batterijen die sneller leeglopen voorbij. Ook zijn er de nodige problemen met de Foto’s-app.

Sinds gisteren kun je een hoop nieuwe Apple-producten in huis halen. Onder meer de iPhone 14 en iPhone 14 Pro gingen in de verkoop. Een week eerder kon je de nieuwe Apple-telefoons al vooruitbestellen.

Ook de Apple Watch Series 8 en het nieuwe SE-horloge zijn verkrijgbaar. In onderstaande artikelen zetten we de beste deals op een rij.

Nog even over de nieuwe iPhone gesproken: ben jij van plan deze te kopen? Dan kun je beter haast maken, want de levertijden lopen snel op. Vooral de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn populair.

Wie afgelopen week bijvoorbeeld een Pro-model via de officiële website van Apple bestelde, kreeg een levertijd van minstens een maand voorgeschoteld. De ‘gewone’ iPhone 14 en iPhone 14 Plus kampen (gelukkig) met iets minder lange levertijden.

Normaal gesproken dalen iPhones na verloop van tijd in waarde. Wanneer een nieuw model wordt aangekondigd kun je er vergif op innemen dat voorgangers juist goedkoper worden. Dit keer staan de zaken er anders voor.

De iPhone SE (2022) is namelijk in prijs omhoog gegaan. Voor het goedkoopste model, met 64GB opslag, betaal je nu 559 euro. Dat is 30 euro meer dan hiervoor. Ook de versies met meer opslagcapaciteit zijn duurder geworden.

