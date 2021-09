Alles over de iPhone 13, nieuwe Apple Watch en meer (iPhone-nieuws #37)

Het kan je niet ontgaan zijn: afgelopen week was hét Apple-event. In dit nieuwsoverzicht blikken we daarom terug op de belangrijkste aankondigingen, met natuurlijk de iPhone 13 in de hoofdrol.

Lees verder na de advertentie.

Dit is de iPhone 13: kleinere notch, nieuwe kleuren

Apple heeft afgelopen week de iPhone 13 (mini) aangekondigd. Het toestel is net zo groot als zijn voorganger, heeft een kleinere notch (het ‘hapje’ in het scherm) en de chip is sneller.

Ook tof: je kunt de iPhone 13 in nieuwe kleuren kopen, waaronder roze. Verder zijn de camera’s een beetje vernieuwd en is de accuduur erop vooruitgegaan. Hierdoor hoef je je toestel minder vaak op te laden.

→ Alles wat je over de iPhone 13 moet weten

Alle vernieuwingen van de iPhone 13 Pro (Max) op een rijtje

Ook nieuw: de iPhone 13 Pro (Max). De nieuwe Pro-iPhones hebben er weer een paar toffe (en exclusieve) functies bijgekregen.

Denk bijvoorbeeld aan de vloeiende ProMotion-schermen (met 120Hz-ververssnelheid) en verbeterde camera’s. Vooral in situaties met weinig licht belooft de foto- en videokwaliteit er flink op vooruit te gaan.

→ Meer over de iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 13 (Pro) pre-order is los: sla je slag

Over nieuwe iPhones gesproken: ze zijn sinds gisteren te bestellen. Precies om 14:00 uur ging de voorverkoop van start. Als je er snel bij bent, krijg je het toestel op of na 24 september geleverd.

Wij raden aan om rap te bestellen, want de levertijden lopen hard op. Dat is namelijk ieder jaar zo. Bij iPhoned gaan we de levertijden de komende periode dan ook goed in de gaten houden.

→ Dit zijn de beste iPhone 13 (Pro) pre-order aanbiedingen

Nieuwe iPad en iPad mini onthuld

We hadden ze eerlijk gezegd later dit jaar verwacht, maar dinsdagavond presenteerde Apple nieuwe iPads.

Vooral de iPad mini (2021) is flink onder handen genomen. De tablet heeft bijvoorbeeld dezelfde A15-chip als de nieuwe iPhones. Toch is deze chip niet zo snel als die van de iPhone 13. Waarom dat zo is, lees je in onderstaand artikel.

→ Lees verder over de iPad 2021 en iPad mini 2021

Zo ziet de nieuwe Apple Watch eruit

De Apple Watch Series 7 is de opvolger van de Watch Series 6. De nieuwe telg in Apples smartwatchfamilie heeft een vergelijkbaar uiterlijk gekregen.

De kast van de nieuwe Apple Watch is wat ronder, maar heeft dus vrijwel dezelfde look. Dat is ergens best vreemd, want in geruchten had de Series 7 een duidelijk vernieuwd ontwerp.

→ Meer over de Apple Watch Series 7

Apple Watch met 4G komt naar Nederland

Nog meer positief Apple Watch-nieuws: de versie met 4G komt ein-de-lijk naar Nederland.

Provider KPN heeft afgelopen week bekendgemaakt de cellular Apple Watch te gaan ondersteunen. Dat is goed nieuws, want dankzij 4G wordt het Apple-horloge een stuk zelfstandiger.

→ Wanneer komt de Apple Watch met 4G naar Nederland?

Video van de week: onze round-up van het Apple-event