We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Officieel: Apple-event vindt plaats op 15 september

Het grote nieuws van deze week was de officiële aankondiging van het Apple-event. Apple liet weten dat er op dinsdagavond 15 september nieuwe productaankondigingen zullen zijn. Met een digitale uitnodiging nodigt Apple iedereen uit voor een virtueel bezoek aan het Steve Jobs Theater. Net als tijdens WWDC 2020 vindt het event hoogstwaarschijnlijk volledig digitaal plaats via een livestream. Die kun je volgen via de website van Apple of YouTube.

‘Apple onthult 15 september nieuwe iPad en Apple Watch, maar geen iPhone 12’

De aankondiging van het Apple-event wil echter nog niet zeggen dat we ook volgende week de iPhone 12-serie kunnen verwachten. Doorgaans betrouwbare bron Mark Gurman claimt dat we aankomende dinsdag alleen de iPad 2020 en Apple Watch Series 6 te zien krijgen. De iPhone 12-telefoons worden volgens Gurman pas in oktober gepresenteerd. Het blijft dus nog even spannend volgende week.

Open standaard voor smart home-apparaten verschijnt in 2021

Apple werkt met andere grote techbedrijven aan een open standaard voor smart home-apparaten. Die maakt het eenvoudiger en veiliger om slimme producten van verschillende merken te laten samenwerken. De werkgroep achter het project stelde deze week dat de standaard volgend jaar af is. De nieuwe standaard is niet alleen goed nieuws voor consumenten, maar ook voor fabrikanten van slimme apparaten. Het zal dan veel eenvoudiger zijn om hun producten geschikt te maken voor de stemgestuurde assistenten van alle grote bedrijven.

‘Providers maken zich klaar voor iPhone 12 met 5G-ondersteuning’

Terwijl Apple-fans afwachten of ze de iPhone 12 aanstaande dinsdag te zien krijgen, bereiden providers zich stilletjes voor. Dat bleek uit een foto die de bekende smartphone-lekker Evan Blass deze week deelde op Twitter. Op de foto is een e-mail te zien waarin een provider de iPhone 12 noemt met de tekst ‘Wees de eerste die hem met 5G ervaart’.

Nieuwste macOS Catalina-update lost wifi- en iCloud Drive-bugs op

Apple heeft deze week een extra update uitgebracht voor macOS 10.15.6 die geleidelijk wordt uitgerold. De update lost onder meer problemen op met iCloud Drive en wifi-verbindingen. In plaats van een nieuw versienummer te kiezen, behoudt Apple ‘10.15.6’ om de update te omschrijven. Dat maakt het er niet bepaald duidelijker op, maar gelukkig is het makkelijk om te controleren of de update voor jouw Mac beschikbaar is.

