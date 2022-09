De nieuwe iPhones zijn ongekend duur (iPhone-nieuws #36)

Alles over de iPhone 14 (Pro), nieuwe Apple Watches en meer. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Apple voert grote veranderingen door. Er komt dit jaar geen kleine iPhone uit, maar juist een groter model. De iPhone 14 Plus is met zijn 6,7 inch-scherm net zo groot als de iPhone 14 Pro Max. De ‘gewone’ iPhone 14, het instapmodel, is met 6,1 inch net zo groot als de iPhone 13.

Onder de motorkap heeft Apple onder meer de processor verbeterd – waardoor het toestel sneller is – en de camera gaat erop vooruit. De selfiecamera vangt bijvoorbeeld meer licht op met helderdere kiekjes als resultaat.

Een nieuw design (zonder notch), de beste iPhone-camera ooit en een scherm dat altijd aanstaat: de verschillen tussen de Pro-iPhones en de instapmodellen zijn dit jaar groter dan ooit.

De iPhone 14 Pro (Max) neemt afscheid van de notch, en heeft in plaats daarvan een zogeheten Dynamic Island. Deze ovale balk bovenin het scherm past zich aan jouw gedrag aan. Krijg je bijvoorbeeld een belletje, dan laat het Dynamic Island de melding zien.

De iPhone 14-telefoons zijn prachtig, maar zeer aan de prijs. Zowel het instapmodel als de Pro-versies zijn flink duurder dan hun voorgangers. De iPhone 14 begint bijvoorbeeld bij 1019 euro, terwijl de iPhone 13 ‘slechts’ 909 euro kostte.

Hetzelfde zien we bij de iPhone 14 Pro (Max). De beste Apple-telefoon van dit jaar kost minstens 1329 euro, terwijl de iPhone 13 Pro vanaf 1159 euro over de toonbank ging. De absolute hoofdprijs betaal je natuurlijk voor de iPhone 14 Pro Max, de grootste en beste iPhone van dit jaar.

Genoeg over iPhones gepraat. Apple presenteerde afgelopen week ook nieuwe smartwatches. De Apple Watch Series 8 heeft hetzelfde design als de Series 7, maar wel enkele nieuwe functies.

Er zit bijvoorbeeld een thermometer in het horloge. Deze meet gedurende de dag je lichaamstemperatuur op. Verder heeft de Series 8 een crashdetectie, die na een ongeluk hulpdiensten kan inschakelen.

Ook nieuw: de Apple Watch Ultra. Apples eerste sporthorloge is gemaakt voor avonturiers en kan zelfs de meest barre weersomstandigheden aan. Je kunt ‘m bijvoorbeeld gebruiken tijdens het hiken in de bergen, in de woestijn of onderwater.

De Apple Watch Ultra is ontzettend sterk dankzij de titanium-behuizing en heeft een grote kast van 49mm. Hierdoor kun je het horloge altijd makkelijk bedienen. Goedkoop is de Ultra-smartwatch niet. Hij kost 999 euro.

Aan de andere kant van het spectrum vind je de eveneens kersverse Apple Watch SE (tweede generatie). Dit horloge is met zijn adviesprijs van 299 euro een stuk betaalbaarder.

De Apple Watch SE 2022 heeft dezelfde chip als de Series 8 (en is dus net zo snel), maar heeft net iets minder functies. Door te bezuinigen op mogelijkheden, is Apple erin geslaagd dit horloge zo goedkoop mogelijk te maken.

Tot slot onthulde Apple nieuwe AirPods Pro. De tweede generatie ziet er ongeveer uit als zijn voorganger, maar heeft wel een nieuwe chip. Deze zorgt voor een betere geluidskwaliteit.

Verder hebben de AirPods Pro 2 volumecontrol. Hiermee kun je het volume van muziek aanpassen door met je vingers over het steeltje te vegen.

