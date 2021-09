iPhone 13 komt in nieuwe kleuren en iPhone 14 gelekt (iPhone-nieuws #36)

iPhone 13, iPhone 13 en een beetje iPhone 14. Afgelopen week stond volledig in het teken van dé nieuwe Apple-smartphones. Dit is het wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

iPhone 13 komt op 14 september

14 september is het zover. Dan vindt hét Apple-evenement van het jaar plaats. Tijdens een livestream verwachten we onder meer de presentatie van de iPhone 13, AirPods 3 en een nieuwe Apple Watch. En ja hoor: ook dit keer heeft Apple weer wat hints in de uitnodiging verstopt.

Wij denken bijvoorbeeld dat de roze iPhone 13 er komt, dankzij de rozige tint van de zonsondergang. Ook hint de uitnodiging naar astrofotografie, een van de vermoedelijke pijlers van de iPhone 13 Pro (Max).

iPhone 14 gelekt: geen notch en nieuw design

De iPhone 13 is nog niet eens aangekondigd, maar de eerste beelden van zijn vermeende opvolger zijn alweer verschenen. Afgelopen week liet Jon Prosser renders van de iPhone 14 zien.

Meerdere dingen vallen op aan het design. Zo zien we dat de iPhone 14 geen notch (scherminkeping) heeft en een ander soort behuizing (van titanium) krijgt. Ook opvallend: Face ID onder het scherm zou alleen naar de duurdere iPhone 14 Pro (Max) komen.

‘iPhone 13-chip is veel sneller dan Android-concurrenten’

Even terug naar de iPhone 13. Het toestel wordt dinsdag gepresenteerd en is boven komen drijven in een benchmark. Zo’n test laat zien hoe krachtig de processor van een smartphone is. Kleine spoiler: de iPhone 13 wordt heel erg snel.

Sterker nog, de verwachte A15-chip is een stuk krachtiger dan de Exynos 2200. Deze processor gaat hoogstwaarschijnlijk de Samsung Galaxy S22 aandrijven, dé aartsvijand van de iPhone 13.

Waarom de iPhone in de toekomst waarschijnlijk duurder wordt

Met adviesprijzen vanaf meer dan 800 euro zijn iPhones niet de meest betaalbare smartphones, maar mogelijk betaal je in de toekomst nog iets meer. Nikkei Asia (via MacRumors) meldt dat chipfabrikant TSMC de prijzen van chips gaat verhogen vanwege de wereldwijde chiptekorten.

TSMC is een belangrijke chipfabrikant voor Apple en maakt bijvoorbeeld de belangrijke A-processors die in iPhones zitten. In de iPhone 12-toestellen zit bijvoorbeeld de krachtige A14-chip, daarnaast maakt TSMC de M1-chip die in verschillende Macs zit.

Duitsland wil zeven jaar iOS-updates voor iPhones: volgt Nederland?

De iPhones van Apple staan erom bekend dat ze lang worden ondersteund – vaak zo’n vijf jaar. Via de Europese Unie wil Duitsland echter een langere termijn afdwingen. Zij pleiten voor verplichte beveiligingsupdates van zeven jaar.

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel waarbij fabrikanten van mobiele apparaten verplicht zijn om ten minste vijf jaar lang software-updates uit te brengen. Ook moeten reserveonderdelen nog vijf jaar lang worden geleverd; bij tablets gaat het om zes jaar.

‘iPhone 13 komt in drie nieuwe kleuren, waaronder roze’

We sluiten natuurlijk af met de iPhone 13. Het lijkt erop dat het nieuwe toestel in meerdere nieuwe kleurtjes verschijnt. Een buitenlandse webshop heeft ‘m alvast in de verkoop gedaan en je kunt kiezen uit zes uitvoeringen.

Opvallend is dat de groene kleur van de iPhone 12 (mini) plaatsmaakt voor roze. Ga je voor de iPhone 13 Pro (Max)? Dan kun je in totaal uit vier ‘smaakjes’ kiezen, waaronder twee nieuwe kleuren: brons en zwart. Indien het gerucht klopt, vallen de grafiet- en oceaanblauw-opties van de iPhone 12 Pro (Max) dus af.

