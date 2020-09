We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

‘Apple lanceert AirTag, iPhone 12 en Apple Watch Series 6 tijdens event half oktober’

Apple zou tijdens het Apple-event de langverwachte AirTag, de iPhone 12 en de Apple Watch Series 6 onthullen. Dit evenement zou in de tweede helft van oktober plaatsvinden. Dat beweerde Japanse website Mac Otakara deze week. Apple zou eerst van plan zijn om de AirTag te lanceren rond dezelfde tijd als de iPhone SE 2020, maar dat is klaarblijkelijk niet gelukt.

‘Nieuwe 12 inch-MacBook met Apple Silicon komt dit najaar, weegt nog geen kilo’

Apple zou daarnaast op het punt staan om een indrukwekkende nieuwe MacBook te onthullen. De 12 inch-MacBook 2020 weegt volgens een gerucht minder dan een kilogram. Volgens The China Times blaast Apple de compacte MacBook nieuw leven in met de komst van Apple Silicon: de zelfgemaakte processors van Apple die Intel vervangen.

Downloaden maar: iOS 13.7 nu beschikbaar voor je iPhone

Apple heeft afgelopen week iOS 13.7 uitgebracht voor alle recente iPhones. De grootste toevoeging zijn de zogeheten blootstellingsmeldingen. Hierdoor geeft je iPhone een waarschuwing op het moment dat je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op COVID-19, zonder dat je hier een aparte app voor nodig hebt. In Nederland (en België) werkt deze functie echter niet, omdat de overheid een eigen app heeft: CoronaMelder. Deze is overigens afgelopen week door de Tweede Kamer gekomen. Het is de bedoeling dat CoronaMelder vanaf halverwege september landelijk actief is.

‘iPhone 12 krijgt donkerblauwe kleur en LiDAR-camera’

Apple brengt dit jaar een marineblauwe uitvoering van de iPhone 12 uit, aldus een nieuw gerucht. Dit komt overeen met een eerdere claim over de kleur van de iPhone 12 Pro. Het nieuwe gerucht is afkomstig van Taiwanese website DigiTimes. Ook stelt de website dat Apple een LiDAR-scanner toevoegt aan de iPhone 12 Pro-toestellen.

‘iPhone 12 met supersnelle 5G-verbinding mogelijk niet naar Nederland’

Hoewel alle vier de iPhone 12-modellen dit najaar 5G ondersteunen, zouden er relatief weinig zijn die de supersnelle ‘mmWave’-technologie gebruiken. Door de coronacrisis en productievertraging die dit heeft opgeleverd, zou Nederland zelfs overgeslagen kunnen worden. Dat stelt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo in een bericht aan investeerders dat door MacRumors is ingezien.

‘Nieuwe iPad Air, kleinere HomePod en AirPods Studio vanaf dit najaar te koop’

Naast de iPhone 12 en Apple Watch Series 6 brengt Apple dit najaar minstens nog drie producten uit: de iPad Air (2020), een goedkopere HomePod en de AirPods Studio-hoofdtelefoon. Dat schrijft het doorgaans betrouwbare Bloomberg. De nieuwe iPad Air gaat qua design de iPad Pro achteraan en heeft volgens het zakenblad een voorkantvullend scherm met dunne randen.

Legaal gratis Netflix kijken: het kan

Sinds deze week kun je enkele Netflix-films en -series gratis en voor niets kijken. Je hoeft zelfs geen account aan te maken maar kunt direct via de browser kijken. Jammer genoeg werkt het niet op je iPhone, maar wel op bijvoorbeeld een Mac(Book). Netflix heeft enkele titels gratis beschikbaar gemaakt, waaronder Stranger Things, Bird Box en When They See Us. Bij series kun je overigens maar één aflevering gratis kijken. Netflix hoopt met de actie nieuwe abonnees aan zich te binden.

