Wanneer kun je de iPhone 14 bestellen? (iPhone-nieuws #35)

We weten zo goed als zeker wanneer de iPhone 14 in de verkoop gaat. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is op internet een foto verschenen van de verpakking van de iPhone 14 Pro. Aan de hand van het doosje kunnen we al een aantal geruchten over deze nieuwe iPhone bevestigen.

Zo weten we zeker dat het toestel als iPhone 14 Pro door het leven gaat. Ook is er duidelijkheid over de hoeveelheid werkgeheugen: hij komt met 6GB aan RAM.

→ Dit verklapt de iPhone 14 Pro-verpakking

Netflix komt met een ‘goedkoper’ abonnement mét reclame. Heel voordelig wordt dit pakket echter niet. In de Verenigde Staten gaat het abonnement 7 tot 9 dollar per maand kosten, meldt Bloomberg.

Dat is een fors bedrag, helemaal als je bedenkt dat het goedkoopste Netflix-abonnement nu 9,99 dollar per maand kost – en géén advertenties heeft. Of en wanneer het pakket met reclames naar Nederland komt, is nog onbekend.

→ Dit moet je weten over het nieuwe Netflix-abonnement

Op 7 september kondigt Apple de iPhone 14-serie aan. Wanneer de nieuwe toestellen in de verkoop gaan, is nog niet officieel bevestigd. Op basis van eerdere jaren kunnen we echter wel een gedegen inschatting doen.

Traditioneel zijn de nieuwe iPhone de vrijdag na het Apple-event te pre-orderen. Vooruitbestellen kan dus waarschijnlijk vanaf (vrijdag) 9 september. Pre-orderen kan altijd vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd.

→ Lees meer over de iPhone 14 pre-order

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone SE 2022 is nog maar een half jaar oud. Tóch verschijnen er al weer nieuwe geruchten over de opvolger van dit budgetmodel.

YouTuber Jon Prosser meldt ons in de podcast ‘Geared Up’ dat de volgende iPhone SE dezelfde behuizing en hetzelfde design zal hebben als de iPhone XR. Dat betekent dat Apple helemaal afstapt van de thuisknop en Touch ID.

→ De eerste geruchten over de iPhone SE 2023

We hebben goed nieuws als je straks een nieuwe iPhone 14 (Max) wilt kopen. Zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Max worden toch niet zo duur als gedacht.

De iPhone 14 wordt zelfs een stukje goedkoper dan de iPhone 13. Tenminste, dat denkt marktonderzoeksbureau TrendForce.

→ Lees verder over de prijs van de iPhone 14 Max

WhatsApp en Instagram gaan in de toekomst meer betaalde functies krijgen. Dat zegt het moederbedrijf Meta dat ook eigenaar is van onder andere Facebook.

Men wil nog niet kwijt wat deze nieuwe betaalde functies precies gaan worden. John Hegeman van Meta vertelde in een interview dat ze in ieder geval niet van plan zijn om tegen betaling de advertenties in de apps uit te zetten.

→ Wat voor betaalde functies krijgt WhatsApp?

Het laatste nieuws over Apple: