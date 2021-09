iPhone 13 kan overal bellen en Apple Watch vertraagd (iPhone-nieuws #35)

De iPhone 13 schijnt altijd en overal te kunnen bellen en het lijkt erop dat de nieuwe Apple Watch is vertraagd. Dat, en nog veel meer vind je in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Nieuwe Philips Hue-lampen dansen op Spotify

Binnenkort komen er allerlei nieuwe lampen van Philips Hue uit. Deze slimme lampen kunnen allemaal overweg met Matter, dé nieuwe standaard voor slimme huizen. Er komen zowel inbouwspots, plafondlampen als nieuwe tafel- en vloerlampen bij.

Ook tof: de nieuwe lampen kunnen ‘dansen’ op je muziek. Signify, de partij achter de Philips Hue-lampen, heeft namelijk een deal met Spotify gesloten. De twee gaan samenwerken waardoor toekomstige lampen synchroniseren met je favoriete muziek.

→ Dit moet je weten over de nieuwe Spotifylampen van Philips Hue

iPhone 13 kan bellen via satellieten?

Volgens de laatste geruchten heeft de iPhone 13 niet alleen ondersteuning voor 4G en 5G. Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt namelijk dat je ook zonder dekking van 4G en 5G straks kunt bellen en berichten versturen, via satellieten.

Hopelijk hoef je deze functie nooit te gebruiken, want het is voor noodgevallen. Volgens informatie van Bloomberg News heeft de iPhone 13 deze mogelijkheid namelijk om de hulpdiensten in te schakelen op het moment dat je geen mobiel netwerk hebt.

→ Lees verder over de satellietcommunicatie van de iPhone 13

‘Apple Watch Series 7 vertraagd’

De nieuwe Apple Watch komt eraan, maar wanneer kun je ‘m kopen? Een nieuw gerucht van DigiTimes schijnt licht op de mogelijke release van de Series 7. Volgens de Taiwanese website is het horloge vertraagd en gaat ‘ie pas eind september in massaproductie.

Dat is slecht nieuws, want hierdoor is de release pas in oktober. Positief nieuws heeft DigiTimes ook, want de nieuwe MacBook Pro met snellere M1X-chip zou vanaf november in de winkels liggen. Eerder gingen er geruchten dat de release naar 2022 uitgesteld zou zijn.

→ Meer over de Apple Watch Series 7 en MacBook Pro-release

Nieuwe concurrent voor de AirPods Max

Het bekende audiomerk Bose heeft zijn nieuwste draadloze headset gepresenteerd: de QuietComfort 45. De koptelefoon beschikt over diverse verbeteringen en is een interessant alternatief voor de AirPods Max van Apple.

De Bose QuietComfort 45 is de opvolger van de populaire QuietComfort 35 II, die alweer vier jaar geleden werd uitgebracht. De nieuwe draadloze koptelefoon van Bose ziet er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger, maar is stiekem flink verbeterd.

→ Lees meer over de AirPods Max-concurrent

Geloof jij dit iPhone 13-gerucht?

De iPhone 13 komt eraan en de geruchtenmolen draait overuren. Bij iPhoned zijn we daarom extra kritisch in onze berichtgeving over het nieuwe model, want er wordt heel veel fake news verspreid.

Neem nou de claim van Twitter-gebruiker onlytruejosh. Hij beweert dat Apple een losse camerahoes voor de iPhone 13 uitbrengt waardoor je verder kunt inzoomen op foto’s. Dit lijkt ons een erg sterk verhaal en in onderstaand artikel leggen we uit waarom.

→ Dit is het meest ongeloofwaardige iPhone 13-gerucht (tot nog toe)

