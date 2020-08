We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

‘iPhone 12 Pro Max-foto’s tonen 120Hz-scherm, LiDAR-camera en meer’

Een gelekte foto van een iPhone 12 Pro Max-testmodel die deze week uitkwam geeft ons een goed beeld van wat we kunnen verwachten: van 120Hz-ondersteuning tot een LiDAR-scanner en groter display. De afgelopen maanden hebben we al tal van dummy’s en gelekte foto’s gezien van de nieuwe iPhones, maar dit is de eerste die daadwerkelijk aanstaat. Dat is belangrijk, want daardoor kunnen we dankzij een blik in de Instellingen-app meerdere geruchten bevestigen.

Apple brengt iOS 14 bèta 6 uit

De zesde bèta van iOS 14 kwam deze week uit, die wederom een aantal aanpassingen en verbeteringen doorvoert. De zesde testversies van iOS 14 en iPadOS 14 zijn nu beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers. Het is goed te merken dat we dichterbij de definitieve release komen: de bèta’s worden steeds stabieler en voeren minder grote aanpassingen door. De vernieuwingen zijn onder andere een nieuwe tijdkiezer in de Klok-app en een nieuw introductiescherm voor Kaarten.

‘Apple registreert Watch Series 6 en nieuwe iPads in Europa’

Apple heeft deze week een nieuwe Apple Watch en diverse iPad-modellen geregistreerd in een Europese databank voor nieuwe producten. Dat wijst erop dat de Watch Series 6 en verbeterde iPads niet lang meer op zich laten wachten. De Franse website Consomac ontdekte dat het bedrijf van Tim Cook een onaangekondigde Apple Watch en meerdere iPads aan deze databank heeft toegevoegd. De registratie is een sterke aanwijzing dat de Watch Series 6 spoedig verschijnt.

Apple brengt bètaversie van iOS 13.7 uit

Er kwam deze week niet alleen een nieuwe bèta voor iOS 14 uit. Ook iOS 13 kreeg op de valreep nog een update. Een maand na de lancering van iOS 13.6 heeft Apple namelijk de eerste ontwikkelaarsbèta van iOS 13.7 uitgebracht. De update maakt het vooral makkelijker om te zien of er in jouw omgeving een corona-app beschikbaar is, door middel van zogenaamde ‘blootstellingsmeldingen’. Apple heeft de blootstellingsmeldingen op een zichtbare plek in de Instellingen-app geplaatst.

Facebook: ‘iOS 14 heeft desastreuze gevolgen voor advertentie-industrie’

Facebook waarschuwde deze week dat adverteerders tot vijftig procent minder omzet zullen maken als iOS 14 verschijnt. Nieuwe privacymaatregelen van Apple zouden deze forse daling veroorzaken. Dat is goed nieuws voor jouw data, maar slecht nieuws voor adverteerders en bedrijven als Facebook. Nu trekt het sociale netwerk van Mark Zuckerberg aan de bel. Dit draait allemaal om een nieuwe melding die je te zien krijgt zodra je iOS 14 installeert. Iedere keer als een app jouw gebruikersdata wil volgen terwijl je verschillende apps en websites opent, komt deze melding in beeld.

