De iPhone 14-uitnodiging verklapt een hoop (iPhone-nieuws #34)

De iPhone 14 wordt 7 september onthuld en de uitnodiging verklapt al een boel. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

We verwachtten het al, maar afgelopen week heeft Apple de uitnodigingen verstuurd. Op 7 september vindt het volgende evenement plaats. Apple presenteert hier onder meer de iPhone 14, iPhone 14 Pro en de Apple Watch Series 8.

Het evenement gaat om 19:00 uur Nederlandse tijd van start. Meestal duurt de presentatie zo’n anderhalf tot twee uur. Uiteraard doet iPhoned live-verslag van de avond.

Nog even over het iPhone 14-event: traditiegetrouw verstopt Apple altijd meerdere hints in de uitnodiging. De vraag is alleen: welke? Wij hebben de invitatie onder de loep genomen en zijn tot 6 aanwijzingen gekomen.

Zo verwijst de slogan van de avond – ‘Far Out’ – mogelijk naar de camera van de iPhone 14 Pro. Deze gaat er volgens geruchten flink op vooruit. Ook is het mogelijk dat de slogan juist over astrofotografie gaat. En oh ja: je kunt de iPhone 14 bij iPhoned winnen.

Begin deze maand onthulde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple overweegt de release van iPadOS 16 uit te stellen tot oktober. Dit vanwege problemen met Stage Manager, een van de grotere iPad-functies van dit jaar.

Nu bevestigt Apple dat de release van iPadOS 16 wordt uitgesteld. In een verklaring schrijft Apple dat men “de flexibiliteit” heeft om het platform volgens “eigen schema” uit te brengen. Opvallend: men rept met geen woord over bugs of kwaliteitsproblemen.

Vorige week verscheen het gerucht dat Apple de iPhone 14 gaat aankondigen tijdens een Apple-event op 7 september. Volgens Mark Gurman en zijn Power-On-nieuwsbrief blijft het daar echter niet bij.

Een aantal nieuwe producten gaan volgens de analist pas na het Apple-event van oktober verschijnen. Het gaat om nieuwe iPads, Macs én hun nieuwe besturingssystemen: iPadOS 16 en macOS 13 Ventura.

Fitbit heeft afgelopen week drie nieuwe wearables gepresenteerd. Het gaat om opvolgers van de Fitbit Inspire 2, Fitbit Versa 3 en Sense, die vorig jaar werden gepresenteerd.

Koop je één van de nieuwe apparaten, dan krijg je zes maanden gratis toegang tot Fitbit Premium. Met deze betaalde service (8,99 per maand) krijg je meer informatie over onder andere je slaapgedrag, work-outs of hartslag.

