iPhone 13-verkoop op 17 september en grotere Apple Watch (iPhone-nieuws #34)

De iPhone 13 zou op 17 september in de verkoop gaan en het lijkt erop dat de Apple Watch groter wordt. Dat, en nog veel meer vind je in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 gaat op 17 september in de verkoop, AirPods 3 iets later’

Op 17 september gaan alle iPhone 13’s in de verkoop. De nieuwe AirPods 3-oortjes kun je een kleine twee weken later pas op de kop tikken.

Dat claimt IT Home. De website ontdekte dat een Chinese retailer de iPhone 13 vanaf 17 september in de verkoop doet. Alle vier de modellen zijn vanaf die datum verkrijgbaar.

→ Meer over de iPhone 13-verkoop

Worden nieuwe Apple Watches groter?

Afgelopen week was er veel te doen om de nieuwe Apple Watch. We zijn aanbeland bij de Series 7 en volgens geruchten gaat Apple de smartwatches flink groter maken. De Series 6 is verkrijgbaar in 40 en 44 milimeter, maar de Series 7 schijnt in 42 en 45 milimeter op de markt te komen.

Er doken afgelopen week onder meer plaatjes van de bandjes op. Hierop is duidelijk “45mm” te zien. Ook maakten de Apple Watch-bandjes hun opwachting op Weibo, de Chinese tegenhanger van Facebook. De Apple Watch kreeg met de Series 4 voor het laatst een groter scherm.

→ Lees verder over de nieuwe formaten van de Apple Watch

Tegenvaller: ‘iPhone 13 komt te vroeg voor Touch ID in scherm’

De eerste modellen van de iPhone 13 hadden Touch ID in het scherm, maar uiteindelijk heeft Apple de ‘onderhuidse’ vingerafdrukscanner toch geschrapt.

Dat zei Bloomberg-journalist Mark Gurman afgelopen week in zijn nieuwsbrief. Gurman is een bekende Apple-journalist en vaak als een van de eersten op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

→ Waarom de iPhone 13 geen Touch ID heeft

Deze iOS 15-functies hebben nu al last van vertraging

iOS 15 moet nog officieel uitkomen, maar dé iPhone-update van 2021 heeft nu al vertraging opgelopen. Apple heeft meerdere functies uitgesteld waardoor we nu al weten dat de update veel minder compleet is dan eerst werd verwacht.

Afgelopen week hebben we daarom een overzicht gemaakt. De grootste ontbrekende functie is SharePlay, de uitgebreidere versie van FaceTime. Met SharePlay kun je op afstand samen met vrienden bijvoorbeeld naar dezelfde film kijken.

→ Deze iOS 15-functies zijn allemaal niet bij release beschikbaar

‘Apple test nieuwe versie van Face ID die gewoon werkt als je een mondkapje draagt’

Face ID gaat in de toekomst werken als je een mondkapje draagt, aldus de bekende insider Jon Prosser. Hij kreeg afbeeldingen en video’s van ongeveer 75 prototypes in handen.

Op basis van het beeldmateriaal liet hij een render maken. De render toont een Face ID-module bovenop een iPhone 12. Volgens Front Page Tech is de geteste Face ID-module anders gerangschikt dan het huidige Face ID en lijken de sensoren dichter op elkaar te staan.

→ Gaat Face ID in de toekomst met mondkapjes werken?

Win de iPhone 13 Pro bij iPhoned!

De nieuwe iPhones komen eraan en vaste iPhoned-lezers wat dat betekent: een hele dikke winactie. iPhoned geeft dit jaar de opvolger van de iPhone 12 Pro weg. Meedoen is heel simpel en helemaal gratis.

De beste iPhone 13 krijgt volgens geruchten een veel beter scherm, krachtigere hardware en ook de camera’s zouden naar het volgende niveau worden getild.

→ Zo doe je mee aan de iPhone 13 Pro-winactie

Video van de week: iPhone-homeknop kapot?