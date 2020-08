We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje. We bespreken de CoronaMelder-app, iPhone 12-dummy’s en nieuwe iPad Air.

CoronaMelder-app nu te downloaden

Vanaf deze week is de CoronaMelder-app te downloaden in Nederland en actief in een groot deel van Gelderland. Daar kunnen gebruikers van de app die een melding krijgen zich nu melden bij hun lokale GGD. De CoronaMelder-app is de app van de Nederlandse overheid die je gaat waarschuwen als je mogelijk in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. De rest van Nederland moet tot 1 september wachten, maar je kunt de corona-app wel alvast downloaden.

‘Zo zien de vier iPhone 12-telefoons eruit’

HaAppelistim, een Israëlische Facebook-pagina, heeft foto’s van een iPhone 12-dummy online gezet. Deze prototypes worden bijvoorbeeld door makers van telefoonhoesjes gebruikt om op tijd met de productie van nieuwe accessoires te beginnen. Op meerdere websites kun je bijvoorbeeld al iPhone 12-hoesjes op de kop tikken, terwijl het toestel zelf nog niet eens is gepresenteerd. De Israëlische dummy laat het mogelijke ontwerp van de iPhone 12 zien, dat doet denken aan de iPhone 4. Het nieuwe Apple-toestel zou de platte, scherp afgesneden behuizing van de smartphone uit 2010 overnemen. Het hoekige design dat de dummy laat zien, heeft ook wel wat weg van de nieuwste iPad Pro.

Netflix test ‘Shuffle’-knop

Weet je niet meer wat je nog moet kijken op Netflix? Dan lijkt de nieuwe Shuffle-functie waar Netflix aan sleutelt de oplossing voor dit probleem. De streamingdienst bevestigt aan website TechCrunch dat er wordt gewerkt aan een ‘Shuffle Play’-knop. Met een druk op deze knop speelt Netflix willekeurige content af. Wel baseert Netflix de keuze op wat je eerder hebt gekeken, of series of films die je momenteel checkt. Netflix is nu bezig met het testen van de functie. De knop bevindt zich op het homescherm, onder je profiel-icoon. De willekeurige content speelt gelijk af als je erop drukt.

Apple wil Epic Games toegang tot App Store ontzeggen

Apple is van plan om Epic Games toegang tot de App Store te ontzeggen. Het bedrijf liet deze week aan de Fortnite-maker weten dat deze geen toegang meer heeft vanaf 28 augustus. Wanneer Epic Games geen toegang meer heeft tot de App Store, betekent dat ook dat de gamemaker alle app-ontwikkelaarstools niet meer mag gebruiken. Dit heeft grote gevolgen, want Epic gebruikt deze tools om software te maken voor de zogenaamde ‘Unreal Engine’, een programma dat veel andere game-ontwikkelaars ook gebruiken voor hun games. Alleen als de Epic Games zich aan de regels houdt mag de gamemaker apps blijven aanbieden in de App Store.

Gerucht: Nieuwe iPad Air komt pas in 2021

Volgens een nieuw gerucht brengt Apple volgend jaar in maart de nieuwe iPad Air 4 uit. Dat gaat tegen een eerdere gerucht in. Zo beweerde Ming-Chi Kuo dat Apple dit jaar één iPad uit zou brengen en de iPad mini uitstelt tot volgend jaar. De nieuwe tablet zou een snellere A14-chip krijgen en een Smart Connector. Verder gaat deze er meer uitzien als de iPad Pro 2020, en neemt Apple afscheid van de Lightning aansluiting door over te stappen op USB-C.