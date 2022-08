Komt de iPhone 14 op 7 september? (iPhone-nieuws #33)

De iPhone 14 schijnt begin september gepresenteerd te worden, maar wel flink duurder worden. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de afgelopen week.

Wat doe jij 7 september? Wij zitten dan klaar om hét Apple-evenement van het jaar te volgen. Tenminste, als de claim van Mark Gurman klopt. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner zegt namelijk dat het bedrijf die datum een event organiseert.

Dat is opvallend, want meestal vindt het evenement op de tweede dinsdag van september plaats. Doorgaans worden de uitnodigingen een week van tevoren verstuurd. Rond 31 augustus hebben we dus duidelijkheid.

Diezelfde Mark Gurman heeft vernomen dat bepaalde iPhone-apps binnenkort meer reclame gaan tonen. Momenteel kom je alleen advertenties tegen bij bepaalde zoekopdrachten in de App Store.

Gurman schreef afgelopen week dat Apple overweegt om reclames toe te voegen aan de apps Kaarten, Boeken en Podcast. In de Kaarten-app krijg je tijdens het zoeken naar een restaurant bijvoorbeeld een advertentie voor een lokaal etablissement te zien.

Alle geruchten wijzen erop dat de iPhone 14 Pro een grote camera-update krijgt, zowel letterlijk als figuurlijk. Een 3D-designer zette de zaken afgelopen week in perspectief en liet zien hoe het camera-eiland door de jaren heen is gegroeid.

Vooral het verschil tussen de iPhone X (uit 2017) en de verwachte iPhone 14 Pro is interessant. Meerdere geruchten claimen dat de opvolger van de iPhone 13 Pro een veel beter camerasysteem krijgt en daarvoor is ruimte nodig.

Ga je wel eens op vakantie met je vrienden? Of woon je in een studentenhuis? En zoek je een makkelijke manier om alle gemaakte kosten bij te houden en te verdelen? Dan heeft Tikkie de oplossing voor je met Groepie.

Met Groepie kun je groepsuitgaven bijhouden en dan verrekenen, lekker makkelijk vanaf je iPhone of iPad. Je ziet dan altijd precies wie er wat heeft betaald en je kunt hiermee makkelijk de kosten verdelen.

Als je iPhoned al een tijdje volgt, weet je dat we dol zijn op winacties. Ook dit jaar geven we weer de nieuwe iPhone weg aan een gelukkige lezer!

Het gaat om de opvolger van de iPhone 13, oftewel de gloednieuwe iPhone van 2022. En de kleur mag je zelf kiezen! Deze winactie doen we in samenwerking met Mobiel.nl, die de nieuwe iPhone sponsort voor ons. Wil je de iPhone 14 jaar na de eerste lancering in Nederland winnen? Doe dan vooral mee!

Al jaren houdt Apple vast aan de iPhone-prijzen. Maar bij het vlaggenschip van 2022 ligt een prijsverhoging op de loer. Volgens de gerenommeerde analist Ives komt er ‘waarschijnlijk’ een prijsverhoging van 100 dollar. Dit geldt zowel voor de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max.

De reguliere iPhones – dit jaar de iPhone 14 en iPhone 14 Max – blijven dezelfde prijs houden, verwacht Ives. Dit zou betekenen dat Apple voor deze toestellen respectievelijk 809 en 909 euro vraagt.

