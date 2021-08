iPhone 13 in september en 4G Apple Watch naar Nederland (iPhone-nieuws #33)

De Apple Watch met 4G komt waarschijnlijk naar Nederland en de iPhone 13 verschijnt in de derde week van september uit. Dat, en nog veel meer ontwikkelingen vind je in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

Apple verklapt: Apple Watch met 4G komt naar Nederland

Het lijkt erop dat de Apple Watch met 4G-ondersteuning ein-de-lijk naar Nederland komt. Daar hint het bedrijf namelijk zelf naar op de eigen website.

iPhoned heeft afgelopen week een verwijzing naar de komst van de Apple Watch met 4G (Cellular) naar Nederland gevonden. In een support-artikel over hoe je een Apple-smartwatch met een mobiele verbinding instelt, is namelijk een opmerkelijke nieuwe link opgedoken.

→ Meer over de 4G Apple Watch in Nederland

‘iPhone 13 komt uit in derde week van september’

Wanneer komt de nieuwe iPhone uit? Volgens een nieuw gerucht hoeven we niet lang meer te wachten. De iPhone 13 zou in de derde week van september verschijnen.

Dat claimt Daniel Ives. Ives is analist bij Wedbush, een consultancybedrijf voor de telecomindustrie. Hij houdt er nauwe contacten binnen de productieketen op na. Die bronnen zeggen hem dat de iPhone van 2021 in de derde week van september verschijnt, die van 13 tot en met 17 september loopt.

→ Waarom de iPhone 13 in de derde week van september komt

‘Apple houdt nog drie events in 2021, iPhone 13-event in september’

Volgens een gerucht houdt Apple nog drie evenementen in 2021. Men trapt af met het iPhone 13-event in september, waarna twee presentaties volgen waarbij de iPad en Mac centraal staan.

Dat schrijft de doorgaans betrouwbare journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. In september vindt, zoals verwacht, de grootste keynote van het jaar plaats.

→ Meer over het iPhone 13-event (en andere Apple-events in 2021)

Apple Kaarten laat je nu verkeersinformatie melden met Siri

Het is nu mogelijk om een ongeval, gevaar op de weg of snelheidscontrole te melden in de Kaarten-app. Dit doe je handsfree met Siri. De functie is beschikbaar voor iPhone- en CarPlay-gebruikers met iOS 14.5 of hoger.

Met de functie kun je verschillende incidenten op de weg melden. Apps als Waze en Flitsmeister konden dit al, maar nu is ook Apple Kaarten van de functie voorzien.

→ Zo meld je verkeersinfo in Apple Kaarten

Netflix klinkt nu een stuk beter dankzij Spatial Audio van Apple

Goed nieuws! Netflix biedt nu ondersteuning voor Spatial Audio: de audiofunctie van Apple waarmee je surround sound krijgt met de AirPods Pro en Max. Het lijkt hierbij alsof het geluid van alle richtingen komt.

Netflix kondigde de functie afgelopen januari al aan, maar begint nu met de uitrol. Niet alle films en series ondersteunen Spatial Audio: alleen bepaalde titels kunnen ermee overweg. Via het instellingenscherm van je iPhone kun je het Apple-surround sound aanzetten.

→ Dit moet je weten over Spatial Audio in Netflix

‘iPad (2021) heeft nieuw design met dunnere randen, komt dit najaar uit’

De nieuwe iPad is helemaal gemaakt voor studenten. Apple heeft de iconische tablet niet alleen lichter gemaakt, maar ook het scherm onder handen genomen. De randen zijn daardoor veel dunner geworden.

Dat schreef Mark Gurman afgelopen week, die al eerder in dit overzicht voorbijkwam. Volgens de techjournalist wordt de iPad (2021) dit najaar gepresenteerd, mogelijk in oktober.

→ Lees meer over het design van de iPad (2021)

Video van de week: iPad-gegevens overzetten doe je zo