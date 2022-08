Waarom wordt de iPhone 14 duurder? (iPhone-nieuws #32)

De iPhone 14 Pro schijnt duurder te worden en waar kun je nog een AirTag kopen? Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max worden flink duurder dan hun voorgangers, zo meldt Apple-kenner Ming-Chi Kuo. Volgens Kuo gaat de iPhone 14-serie als geheel met zo’n 15 procent in prijs omhoog.

Dit heeft niet alleen met inflatie te maken, maar ook met keuzes vanuit Apple. We verwachten dat de iPhone 13 mini geen opvolger krijgt en vervangen wordt door de iPhone 14 Max. Die is groter dan het mini-model en kost dus meer om te maken.

→ Dit verwachten we van de iPhone 14 Pro-prijzen

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk staat het batterijpercentage van je iPhone weer in de statusbar. Tenminste, als je de juiste telefoon hebt.

De nieuwe toevoeging van iOS 16 slaat namelijk enkele modellen over, waaronder de iPhone 11 en iPhone 12 mini. Het is niet helemaal duidelijk waarom Apple hiervoor kiest.

→ Deze iPhones tonen het batterijpercentage in iOS 16

Zoals ieder jaar krijgt de nieuwe iPhone 14 dit jaar weer een flinke camera-update. De ultragroothoeklens wordt op alle modellen flink verbeterd, de Pro-iPhones krijgen daarnaast ook een vernieuwde standaard groothoeklens én telelens.

Met al deze updates heeft de camera-bult aan de achterkant van deze telefoon echter ook aanpassingen nodig. Op nieuwe foto’s zien we hoe dik de bult écht gaat worden. Spoiler: hij is huge.

→ Zo ziet het camera-eiland van de iPhone 14 Pro Max eruit

Het is misschien het populairste Apple-product van het moment: de AirTag. Stop je hem in je koffer, dan zie je altijd waar je bagage uithangt. Wel zo fijn in deze tijden van kofferchaos op vliegvelden.

De AirTag maakt steeds meer naam als ideale reis-gadget. Dat is ook te zien in de online winkels, want de AirTag is bijna overal uitverkocht. Wij hebben daarom uitgezocht waar de tracker nog wél verkrijgbaar is.

→ Hier is de AirTag nog verkrijgbaar

Binnen een jaar brengt Apple een nieuwe, verbeterde versie van de HomePod uit. Dit meldt Apple-insider Mark Gurman. Ook zou Apple werken aan een twee smart home-apparaten.

Een daarvan is een apparaat dat een luidspreker, Apple TV én FaceTime-camera combineert. Het tweede smart home-product is een soort hybride van de iPad en HomePod. Hierbij is de tablet aan de speaker verbonden met een robotarm.

→ Dit weten we over Apple’s smart home-apparaten

Streamingdiensten gaan de komende tijd forse veranderingen doorvoeren. Niet alleen Netflix, maar ook Disney Plus gaat op de schop. De dienst wordt duurder en introduceert een nieuw abonnement mét reclame.

Vooralsnog gelden de wijzigingen alleen voor de Verenigde Staten (VS), maar in 2023 wordt de dienst wereldwijd duurder. Wanneer de wijzigingen ingaan is nog niet duidelijk. In de VS is het maandabonnement van 7,99 dollar naar 10,99 dollar gegaan.

→ Lees verder over het duurdere Disney Plus-abonnement