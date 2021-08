iPhone 13 wordt ‘sloom’ en veel ophef rondom Apple (iPhone-nieuws #32)

De iPhone 13 wordt waarschijnlijk niet heel veel sneller dan de iPhone 12. Verder gaat Apple iPhones doorzoeken op beelden van kindermisbruik. Dat, en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van iPhone-nieuws.

‘Waarom de iPhone 13 niet veel sneller wordt dan de iPhone 12’

De iPhone 13 wordt volgende maand aangekondigd, maar we weten nu al dat het toestel niet heel veel sneller wordt dan het huidige topmodel. Volgens website DigiTimes gaat Apple pas in 2022 aan de slag met het flink versnellen van hun iPhone-chips.

Waarschijnlijk is de iPhone 13 daarom ‘slechts’ ietsjes sneller dan de iPhone 12. Echt grote vooruitgang verwachten we pas volgend najaar. Volgens DigiTimes kan Apple dan 3 nanometer-chips maken, die veel krachtiger zijn dan de huidige 5 nanometer-exemplaren.

Met iOS 15 kun je je verloren AirPods volgen (en dit is hoe)

Nu kun je de Zoek mijn-app van je iPhone al inschakelen om een verloren AirPod te vinden, maar dit werkt alleen als je binnen het bluetooth-bereik van je AirPods bent. Dit is ongeveer tien meter. Ben je erbuiten, dan toont de Zoek mijn-app alleen de laatst bekende locatie.

iOS 15 maakt het mogelijk om de locatie van je AirPods altijd te blijven volgen – ook als ze op kilometers afstand verwijderd zijn. Dit doet Apple door de AirPods Pro en AirPods Max toe te voegen aan het Zoek mijn-netwerk.

‘iPhone 13 krijgt grotere accu en sneller 5G-internet’

De iPhone 13 krijgt een grotere accu dan de iPhone 12. Dat meldt Trendforce, een bron die in het verleden al heel wal geruchten bij het juiste eind had. Apple maakt de batterijen groter dankzij een aanpassing aan het interne ontwerp. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor een grotere accu.

Naast een grotere accu krijgt de iPhone 13 een gloednieuwe A15-chip met een 5 nanometer-structuur. Deze is sneller én energiezuiniger dan zijn voorganger, de A14 Bionic.

Apple gaat iPhones doorzoeken op kindermisbruik

Grote ophef afgelopen week. Apple kondigde aan dit najaar te beginnen met het scannen van iPhone-foto’s van gebruiken op beelden van kindermisbruik. Vooralsnog werkt de nieuwe ‘functie’ alleen in de Verenigde Staten. Apple rolt de fotoscanner uit om illegaliteit in de kiem te smoren.

Tegenstanders vrezen dat de techniek uiteindelijk in verkeerde handen komt te vallen, zoals in die van autoritaire regimes. Ook Apple-medewerlers en privacyvoorvechters hebben felle kritiek op de plannen geuit. Vooralsnog is het onduidelijk of de functie ook naar Nederland komt.

WhatsApp overzetten wordt makkelijker tussen iPhone en Android

Het is straks mogelijk om je WhatsApp-chats over te zetten van iPhone naar Android, zodat overstappen makkelijker wordt. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is, is nog onbekend.

De functie is aanvankelijk alleen beschikbaar op een Samsung Galaxy-toestel met Android 10 of nieuwer. Het eenvoudig overzetten van je WhatsApp-gegevens naar een ander platform is al langer een doorn in het oog van veel gebruikers.

