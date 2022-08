Deze Apple-producten moet je nu niet kopen (iPhone-nieuws #31)

Sommige Apple-producten kun je beter niet nu kopen, maar waarom niet? Dat en meer in dit overzicht van het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws.

Denk jij of een bekende eraan om een nieuwe iPhone, Apple Watch of iPad aan te schaffen? Ons advies: doe het niet! Tenminste, niet nu. De timing zou namelijk ontzettend ongelukkig zijn.

Over iets meer dan een maand trekt Apple namelijk een blik aan nieuwe producten open. Het zou daarom zonde zijn om het huidige model voor de volle mep in huis te halen.

De meeste ogen zijn aanstaande september op de iPhone 14 (Pro) gericht, maar vergeet ook de nieuwe Apple Watch niet. De Series 8 lijkt het namelijk helemaal anders aan te pakken.

Volgens geruchten krijgt het nieuwe Apple-horloge onder meer een veel betere accuduur, nieuwe gezondheidssensoren en als klap op de vuurpijl zou er een geheel nieuw model bijkomen: de Apple Watch Pro.

De hele maand augustus staat iPhoned weer in het thema van Back to school. Als vervolg op onze succesvolle winactie van vorig jaar, doen we dat dit jaar dunnetjes over. Je maakt dus weer kans op prachtige prijzen!

Dit jaar hebben we weer een mooie iPhoned-rugzak gevuld met allerlei toffe apparatuur, gadgets, accessoires en producten. Deze producten kosten bij elkaar maar liefst 1423 euro!

Volgens geruchten wordt de iPhone 14 niet duurder. Toch is de kans groot dat wij in Nederland wél meer voor de opvolger van de iPhone 13 gaan betalen. Hoe zit dat?

Ten eerste zit de torenhoge inflatie niet mee. Ook grote bedrijven als Apple zien hun geld met de dag minder waard worden. Daarnaast speelt ook de sterke dollarprijs van de afgelopen tijd een rol bij de prijs van de iPhone 14.

Later dit jaar brengt Apple de tiende versie van de gewone iPad uit. De website MySmartPrice wist de hand te leggen op grove renders. Als die kloppen, krijgt het ontwerp van de betaalbare tablet eindelijk een update.

De randen boven en onder het scherm worden dunner, maar zijn niet gelijk aan de zijkanten, zoals op de iPad Air en iPad Pro. Daardoor blijft er ruimte voor de thuisknop. Eigenlijk dachten we dat Apple daar dit jaar afscheid van zou nemen.

HBO Max en Discovery Plus gaan fuseren. De samenvoeging gaat in 2023 plaatsvinden. Eerst zijn de Verenigde Staten aan de beurt; later volgen andere landen.

De samenvoeging is opvallend, want HBO Max werd afgelopen maart gelanceerd. Het lijkt er dan ook op dat de streamingdienst geen succes is.

