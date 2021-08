Apple Watch Series 7 en iPhone 13-prijs (iPhone-nieuws #31)

De nieuwe MacBook Pro en Apple Watch 7 duiken plotseling op en we bespreken de verwachte iPhone 13-prijzen. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie.

‘Onaangekondigde MacBook Pro en Apple Watch Series 7 verschijnen in database’

We hoeven niet lang meer te wachten op de Apple Watch Series 7. Dat stelt Consomac, na het vinden van een aantal nieuwe vermeldingen in de database van de Euraziatische Economische Commissie. Apple is wettelijke verplicht om nieuwe producten tijdig te melden. Op die manier lekken regelmatig nieuwe apparaten uit.

Tussen de vermeldingen staan onder andere zes nieuwe Apple Watch-ID’s. Dit zijn waarschijnlijk de nieuwe Apple Watch Series 7-modellen. Volgens geruchten krijgt de Apple Watch een nieuw hoekig ontwerp, dat meer in lijn is met de iPhone 12. In de database wordt watchOS 8 genoemd als het besturingssysteem van de nieuwe smartwatches.

→ Lees verder over de onaangekondigde MacBook Pro en Apple Watch 7

Hoe duur wordt de iPhone 13? Dit zijn de verwachte prijzen

Net als vorig jaar presenteert Apple naar alle waarschijnlijkheid vier nieuwe iPhones. Opnieuw gaat het om twee reguliere toestellen: de iPhone 13 en kleinere iPhone 13 mini. Daarnaast komen er twee geavanceerdere modellen: de iPhone 13 Pro en grotere iPhone 13 Pro Max. De verwachting is dat ze medio september worden gelanceerd.

Wat de nieuwe iPhones moeten kosten staat nog niet vast, maar op basis van geruchten en Apples prijsstrategie kunnen we een goede schatting maken van de iPhone 13-prijzen. In dit artikel lees je per model welk prijskaartje Apple er vermoedelijk aan hangt.

→ Lees verder over de verwachte prijzen van de iPhone 13

Google Maps: donkere modus komt eindelijk naar de iPhone

In iOS 13 introduceerde Apple een donkere modus. De meeste bekende apps ondersteunen de donkere weergave, maar bij Google Maps bleef de introductie van een ‘dark mode’ uit.Nu kondigt Google aan dat het eindelijk de donkere modus naar de iOS-app van Google Maps brengt.

Zo kun je in de nachtelijke uren navigeren met de navigatie-app, zonder verblind te worden door het heldere licht van je iPhone-scherm. De navigatie-app heeft overwegend grijstinten, wat in de avonduren een stuk rustiger is voor je ogen. Daarnaast heeft de donkere modus nog een voordeel: het minder heldere licht is gunstig voor de accuduur van je iPhone.

→ Lees verder over de donkere modus van Google Maps

‘iPhone beschikt in 2022 over veel grotere batterij’

Apple lijkt in toekomstige apparaten kleinere interne onderdelen te gebruiken. Zo ontstaat er ruimte voor een grotere batterij en krijgen de iPhone, iPad en Mac een betere accuduur. Het gerucht is afkomstig van DigiTimes, die zich baseert op bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple.

De Taiwanese website schrijft dat Apple van plan is om bij toekomstige iPhones, iPads en Macs IPD’s (integrated passive devices) te gebruiken. IPD’s zijn chips die randapparatuur aansturen. Ze zijn krachtiger en compacter dan de interne onderdelen van nu, waardoor er meer ruimte ontstaat voor een grotere batterij

→ Lees verder over de grotere iPhone-batterij

Apple scant iPhone-foto’s binnenkort op kindermisbruik

Apple zet vanaf iOS 15 speciale software in om foto’s te scannen op beelden van kindermisbruik. Wanneer iets verdachts wordt gedetecteerd, slaat de software alarm en worden de beelden door een team van onderzoekers gecontroleerd.

Het bedrijf uit Cupertino maakte de plannen – die al hebben geleid tot veel ophef – donderdagavond bekend in een persbericht. Bij de lancering zullen alleen de foto’s van gebruikers in de Verenigde Staten worden gecontroleerd. Later moeten meer landen volgen.

→ Lees verder over het scannen van iPhone-foto’s op kindermisbruik

Video van de week: verwachte Apple-producten in 2021