Wanneer komt iOS 16 uit? (iPhone-nieuws #30)

De release date van iOS 16 en de iPhone 13 Pro is nu goedkoper dan ooit. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afgelopen juni kondigde Apple iOS 16 aan. De volgende iPhone-versie voegt onder meer een fris toegangsscherm toe, met daarin veel meer opties om het lockscreen persoonlijk te maken.

iOS 16 is momenteel in bèta, maar op de definitieve versie is het nog even wachten. Buiten Apple weet niemand precies wanneer je deze kunt downloaden, maar wel is het mogelijk om een onderbouwde voorspelling te doen. Dat hebben wij dus voor je gedaan.

→ Dit is de waarschijnlijke release date van iOS 16

Het moge duidelijk zijn dat de iPhone 14 (Pro) krachtiger wordt dan de iPhone 13 (Pro). De vraag is echter altijd: hoeveel sneller wordt het nieuwe model? Een afgelopen week verschenen gerucht probeert hier duidelijkheid over te geven.

Zo zouden de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max sneller werkgeheugen krijgen (om daarmee taken efficiënter uit te voeren). Verder schijnen de Pro-modellen een A16-chip te krijgen, terwijl de ‘gewone’ versies het met een A15-processor moeten doen.

→ Dit moet je weten over het werkgeheugen van de iPhone 14 Pro

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman vertelt in zijn meest recente nieuwsbrief meer over de Apple Watch Pro. De high-end Apple Watch, die waarschijnlijk ergens dit jaar gaat verschijnen, wordt volgens Gurman een stukje groter.

Daarnaast schijnt het klokje een nieuw uiterlijk te krijgen. Dat is opvallend, want sinds de Series 4 uit 2018 zien alle Apple-smartwatches er ongeveer hetzelfde uit.

→ Lees verder over de Apple Watch Pro

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer! En dat betekent dat er ook weer veel aanbiedingen rondom de iPhone te vinden zijn. De keer is het de beurt aan de iPhone 13 Pro.

De iPhone 13 Pro heeft een 6,1-inch oled-scherm, komt in vijf verschillende kleuren en op de achterkant vind je een drie camera’s. Daarnaast heeft de iPhone 13 Pro een ProMotion-scherm, waarbij de pixels 120 keer per seconde verversen.

→ Zo goedkoop is de iPhone 13 Pro nu

Ook deze zomer introduceert het al zeer uitgebreide Google Maps nieuwe functies. Het gaat om opties voor het delen van locaties, verbeteringen aan fietsroutes en een manier om bezienswaardigheden te verkennen.

Zo kun je bijvoorbeeld gaan genieten van fotorealistische luchtfoto’s van trekpleisters in steden als Barcelona, New York en Tokio. Ook tof: Google Maps gaat meer informatie over fietsroutes geven, zoals de steilheid van hellingen.

→ Deze functies krijgt Google Maps in de zomer

Hoewel de iPhone voorlopig nog gebruikmaakt van de beroemde Lightning-connector, heeft de Europese Unie in het kader van klimaatverandering en duurzaamheid met nieuwe wetten anders besloten. Alle elektronische apparaten moeten straks dezelfde universele aansluiting krijgen: usb-c.

Veel Apple-producten hebben deze aansluiting al gekregen, maar er volgen nog meer. De usb-c-connector is duurzamer en zorgt dat alle apparaten in Europa binnenkort met dezelfde kabel opgeladen kunnen worden. Lees in dit artikel bij welke Apple-producten we nog een usb-c-aansluiting mogen verwachten.

→ Deze Apple-producten krijgen usb-c

Het laatste Apple- en iPhone-nieuws: