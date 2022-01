Waarom je nu geen iPhone XR of XS moet kopen (iPhone-nieuws #3)

Een bug in Safari gooit privégegevens op straat en de nieuwe iPhone SE komt over een paar maanden uit. Ook raden wij je af om nu nog een iPhone XR of XS te kopen. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

In de huidige versie (15) van Safari op de iPhone, iPad en Mac zit een vervelende fout. Volgens FingerprintJS worden browseractiviteiten en de gegevens van Google-accounts gedeeld met anderen.

Apple is inmiddels bezig met oplossen van het probleem. Hopelijk wordt binnenkort macOS Monterey, iOS 15, en iPadOS 15 voorzien van een bijgewerkte versie van Safari. Apple gaf echter niet aan hoe lang het nog gaat duren voordat de fix beschikbaar komt.

Apple brengt binnenkort een nieuwe iPhone SE uit. Ook zit er een nieuwe iPad aan te komen, al is het onduidelijk om welk model het gaat. Dit blijkt uit codenamen die Apple heeft geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission, een database waarin makers nieuwe producten moeten aanmelden.

Dit keer zijn er in de database nieuwe modelnummers voor iPhone- en iPad-modellen gespot. De eerste laat zich gemakkelijk raden: dat moet een registratie van de iPhone SE 2022 zijn. Als het om de iPad gaat zijn er twee kandidaten: de iPad Air of iPad Pro.

Over de nieuwe iPhone SE gesproken, afgelopen week dook een gerucht op over de releasedatum van het model. Volgens Ross Young, een doorgaans betrouwbare analist, brengt Apple het betaalbare model eind april uit.

Volgens Young begint de productie deze maand. Omdat de assemblage in maart van start gaat verwacht de telecominsider dat Apple de iPhone SE 2022 eind april uitbrengt. Afgelopen week lekte trouwens ook het design van de nieuwe iPhone SE uit. Die foto’s laten zien dat het toestel hetzelfde ontwerp krijgt als het huidige model, die in 2020 uitkwam.

De iPhone XR en de iPhone XS zijn (refurbished) nog steeds te koop, maar is het slim om anno 2022 nog überhaupt naar deze oudere smartphones om te kijken? Misschien, maar verstandig is het eigenlijk niet.

Wij hebben de oudere iPhones opnieuw getest en komen tot de conclusie dat er betere alternatieven zijn. Met name de iPhone XR is inmiddels door de tijd ingehaald. De iPhone XS staat er wat beter voor, maar is eigenlijk alleen interessant als je een goedkoop, tweedehands model op de kop kunt tikken.

De goed geïnformeerde Apple-analist Ross Young laat op Twitter weten dat ProMotion niet wordt uitgebreid naar de volledige iPhone 14-reeks. Een scherm met 120 Hz blijft dus een exclusiviteit van de geavanceerdere Pro-modellen.

Dit betekent dat ProMotion zijn weg nog niet vindt naar de goedkopere iPhone 14 en iPhone 14 Max. De tweet van Young volgt snel op een gerucht waarin wordt beweerd dat de volledige iPhone 14-serie over een ProMotion-scherm beschikt. Volgens analist Young klopt deze informatie niet.

Wanneer je een hekel hebt aan stofzuigen en je wel wat extra hulp in het huishouden kan gebruiken, moet je de iRobot Roomba j7+ eens bekijken. Wij hebben de slimme schoonmaker afgelopen week getest.

Wat ons betreft is hij vooral handig en makkelijk in gebruik. Je hebt er amper omkijken naar en ook de installatie is een eitje. Wel is het jammer dat de robotstofzuiger erg krasgevoelig is. Hierdoor loopt hij snel beschadigingen op.

