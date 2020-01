Nieuwsoverzicht week 3: verbeterde Face ID in iPhone 12 en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



‘Opvolgers iPhone 11 Pro en Pro Max krijgen 6GB aan werkgeheugen’

De opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zouden meer werkgeheugen krijgen. Een bron stelt dat Apple 6GB aan RAM overweegt voor de toestellen. MacRumors kreeg een notitie in handen, waarop analisten hun visie op de 2020 iPhones (of iPhone 12) uitleggen die in september uitkomen. Hier stond nieuwe informatie in die betrekking heeft op de hoeveelheid werkgeheugen (of RAM). Volgens informatie van de analisten stappen de nieuwe versies van de iPhone 11 Pro en Pro Max over op 6GB aan RAM en krijgen de nieuwe iPhone 11 en het kleinere 5,4 inch-model 4GB aan werkgeheugen.

AirPods Pro-update verbetert geluidskwaliteit, verslechtert noise cancelling

Heb jij iets gemerkt aan de geluidskwaliteit van je AirPods Pro sinds medio december? Een nieuwe audiotest toont aan dat de geluidskwaliteit is verbeterd, maar de ruisonderdrukking achteruit is gegaan. Eind december bracht Apple een software-update uit voor de AirPods Pro. Al snel leverde dit reacties op van gebruikers, die online klaagden over een ander geluid. Audiowebsite Rtings deed een audiotest voor en na de update. Daaruit blijkt dat de AirPods Pro ‘een stuk minder goed’ het geluid isoleren. “Vooral lagere tonen zoals een bus of vliegtuig worden minder goed buitengesloten”, aldus de resultaten van de test.

Nieuw: de Spotify Pet Playlist is wel voor de poes

Spotify heeft een nieuwe functie gekregen: je kunt een playlist maken voor je favoriete viervoeter. Het wordt ook gebaseerd op de muzieksmaak van het baasje. Zo voelt je huisdier zich minder alleen als je van huis bent. De playlist maak je niet in de Spotify-app, maar in de browser. Dat gaat heel gemakkelijk. Via deze link ga je naar de pagina om de voorkeuren van je eigen huisdier op te slaan. Je volgt de stappen op de pagina om een playlist te maken, en vervolgens sla je ‘m op in je Spotify-app.

‘2020 iPhones verbeteren Face ID-camera, Lightning-poort verdwijnt in 2021’

Volgens een gerucht krijgen de vier 2020 iPhones, die in september dit jaar verschijnen, een verbeterde Face ID-camera. Betrouwbare analisten stellen dat de ‘iPhone 12-modellen’ een vernieuwd TrueDepth-systeem krijgen, de techniek die de Face ID-camera mogelijk maakt. Apple zou deze verbetering doorvoeren dankzij de samenwerking met Lite-On Semiconductor. Zij leveren de onderdelen voor dit systeem. Ook zouden we eerder dan verwacht afscheid moeten gaan nemen van de Lightning-poort. Apple zou naar een iPhone toewerken zonder aansluiting, die je dus volledig draadloos oplaadt.

Apple sleutelt stilletjes verder aan MacBooks met touchscreen

Als je Apple vraagt of de MacBook een touchscreen krijgt, krijg je een harde ‘nee’ als antwoord. Een onlangs toegekend patent vertelt echter een heel ander verhaal. Op Apples hoofdkantoor wordt er in Cupertino stilletjes onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die een aanrakingsgevoelig scherm kan hebben op een laptop. AppleInsider ontdekte een nieuw patent waarin een nog onaangekondigde Mac wordt besproken. Deze heeft een ‘aanrakingsgevoelig display’ waarbij de gebruiker zijn vinger gebruikt om specifieke acties uit te voeren.

