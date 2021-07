iOS 14.7, iPhone 13 op komst en nieuwe iPhone SE (iPhone-nieuws #29)

Je kunt nu iOS 14.7 downloaden op je iPhone. Verder lijkt het erop dat de iPhone 13 de Apple Watch achternagaat: hoe zit dit? Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

iOS 14.7 nu te downloaden

Afgelopen week kwam iOS 14.7 uit. De tussentijdse update voegt meerdere vernieuwingen toe. Je vindt ze allemaal terug in ons overzicht van iOS 14.7-functies. De nieuwe update voegt helaas ook problemen toe.

Apple Watch-dragers klagen sinds iOS 14.7 namelijk dat hun horloge niet automatisch ontgrendelt. Naar verwachting komt Apple hier binnenkort met een oplossing voor. Het is nog onduidelijk of iOS 14.7 de batterijproblemen van zijn voorganger heeft opgelost.

Afgelopen week bracht Apple ook updates voor de Apple Watch, Mac, iPad en Apple TV uit. Deze lossen vooral kleine problemen op.

Gerucht: iPhone SE krijgt 5G en komt begin volgend jaar uit

De derde generatie van de iPhone SE lijkt een hele fijne upgrade te worden voor iedereen die op zoek is naar een betaalbare smartphone. Volgens DigiTimes komt het toestel in de eerste helft van volgend jaar uit.

Hij zou hetzelfde design krijgen als de iPhone SE uit begin 2020. Gelukkig verwachten we aan de binnenkant wel verbeteringen. DigiTimes meldt dat de iPhone SE 3 5G krijgt en een A14-chip heeft, deze zit ook in de iPhone 12.

‘iPhone 13 krijgt Apple Watch-achtig always on-display’

We hebben er al vaker over geschreven, maar het lijkt er nu toch echt van te komen: volgens de doorgaans goed geïnformeerde Apple-bron Mark Gurman krijgt de iPhone 13 een always on-scherm.

Apple zou hiervoor dezelfde techniek als de Apple Watch gebruiken, die sinds de Apple Watch Series 5 ook een display heeft dat altijd aanstaat. Om energie te besparen schakelt het scherm bij inactiviteit over op een besparingsmodus, die zichzelf nog maar eens per minuut ververst.

Waarom je meer alert moet zijn voor malware op macOS

Kwaadwillenden mikken zich met malware steeds vaker op Apple-gebruikers. Daar zijn de onderzoekers van Check Point achtergekomen.

Specifiek blijkt dat de krachtige malware Formbook, dat al meer dan vijf jaar Windows-computers teistert, sinds februari ook op macOS werkt onder de naam XLoader. Geïnteresseerden kunnen de malware een maand lang huren voor 49 dollar.

‘Volgende MacBook Air krijgt scherm van mini-led, komt uit in 2022’

Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat de volgende MacBook Air halverwege 2022 uitkomt. De laptop zou de mini-led-schermtechniek gaan gebruiken.

Zoals de naam doet vermoeden, bestaat een mini-led-scherm uit heel veel kleine ledlampjes. Hierdoor schiet de contrastwaarde van het display omhoog en ogen kleuren veel dieper. Zwart is bijvoorbeeld écht zwart. Mini-led werkt in dat opzicht ongeveer hetzelfde als oled, een schermtechnologie die Apple ook veel gebruikt.

